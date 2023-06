Kantelu Joutsan vastaanottokeskuksen toiminnasta

Joutsan vastaanottokeskuksen toiminnasta on jätetty kantelu Maahanmuuttovirastolle. Kantelun takana on kaksi vastaanottokeskuksen asiakasta, jotka ovat tulleet Joutsaan viime vuoden marraskuussa.

Kantelijoiden mukaan Joutsan vastaanottokeskus on rikkonut turvapaikanhakijoiden oikeuksia. Kantelussa todetaan, että turvapaikanhakijoille on tahallisesti annettu väärää tietoa heidän oikeuksiinsa liittyvistä normeista. Lisäksi kantelussa tuodaan esille, että turvapaikanhakijoiden tapauksia on vastaanottokeskuksen toimesta käsitelty piittaamattomasti sekä hyvän hallinnon vastaisesti. Kantelun aineisto perustuu allekirjoittaneiden kertomaan ja kokemuksiin.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Elina Nurmi vahvistaa, että virasto on vastaanottanut kantelun Joutsan vastaanottokeskuksen toiminnasta.

– Kantelu koskee Joutsan vastaanottokeskuksen majoitusjärjestelyjä, vastaanottokeskuksen antamaa neuvontaa sekä keskuksen johtajan toimintaa. Olemme lähettäneet vastaanottokeskukselle selvityspyynnön, johon olemme pyytäneet vastausta 12. heinäkuuta mennessä. Vastaanottokeskukseen on 20.6. tehty myös tarkastuskäynti.

Jonna Keihäsniemi