Joutsan Joutopäivät käynnistyvät lauantaina – Ismo Alangon keikan lipunmyynti Talomuseon lauantai-iltaan käy kiivaana

– Tiesimme, että ikuisessa nosteessa oleva Ismo Alanko kiinnostaa, mutta ryntäys lipunmyyntiin on aina tapahtumajärjestäjälle ilon aihe, toteaa tämän vuoden Joutopäiviä ensimmäistä kertaa järjestävän Haihatuksen Henki ry:n toiminnanjohtaja Risto Puurunen.

51. kertaa järjestettävät Joutopäivät pyörähtävät käyntiin lauantaina 1.7. Joutsan Talomuseolla, jonne ensimmäisen päivän tapahtumat ovat keskittyneet. Ohjelman suunnittelussa on yhdistetty vanhaa ja uutta ja perinteisiin ohjelmanumeroihin on tuotu särmäkkää näkökulmaa. Tapahtuman avaa Joutomies, jonka tapa saapua paikalle on aina yllätys.

Uudistuneet maalaismarkkinat painottuvat kotimaiseen ruokaan ja käsitöihin. Ohjelmassa on mm. perinteisiä työnäytöksiä, sahdinvalmistuksen SM-karsinnat ja kiinnostavia luentoja. Maakunnallisen saunaviikon kunniaksi tapahtuma-alueella pääsee saunomaan ainutlaatuisessa Ford Transit -saunassa ja saunojia viihdyttää Satriani covereita soittava Satch Machine.

Esiintymässä nähdään myös kantrirevittelyn ammattilainen Topi Suuronen Rodeo-yhtyeineen. Lapset bilettävät Riihidiskossa DJ Ivalo Disco:n tahdittamina ja iltapäivällä vanhempi väki pyörähtelee Eva Vikmanin swingahtavissa päivätansseissa. Ilmaisen päiväohjelman ja markkinoiden päättyessä vuorossa on perinteinen Ilta Talomuseolla, jossa nähdään suomirockin kiistämätön kuningas Ismo Alanko yhtyeineen.

Alussa ja keikkojen välissä levyjä pyörittää suomalainen musiikkituottaja DJ Vilunki 3000. Alankoa lämmittelee rokin suurlähettiläs Mara Balls aka Maria Mattila yhtyeineen. Pääesiintyjä Alangon noustessa lavalle on luvassa monen tunnin rokkishow, joka ei jätä ketään kylmäksi. Ismo Alanko on esiintynyt Joutopäivillä viimeksi 2001.

Keikan jälkeen jatketaan Huttulaan virallisille jatkojuhlille, jossa on esiintymässä The Blood Sausage Boys, jota seuraa Vilunki 3000 eksklusiivinen diskoilta, jossa kuullaan hikisiä tanssihittejä vuosien varrelta.

Joutopäivien ohjelman toisena päivänä sunnuntaina 2.7. on Taidelaitos Haihatuksessa luvassa puolilta päin eteenpäin maksuton Lasten MusaSunnuntai, jossa on esiintymässä leikkisä ja liikunnallinen lasten duo Mimi ja Kuku sekä kansanmusiikkiperinteeseen nojaava Mytty-iltamat. Haihatuksen pihapiirissä ja sen monissa näyttelytaloissa on nähtävillä Kaiken takana -kesänäyttely, jossa riittää moneksi tunniksi ihmeteltävää kaikenikäisille taiteen ystäville. Tokerontiellä Joutsan keskustassa sijaitseva Kineettisen taiteen talo KITAn Interventilaatio -näyttely on myös auki asiakkaille.

Sunnuntai-iltana Joutopäivien lopettajaiset pidetään Ravintola Kellarissa, jossa nähdään Fernet Underground ja muuta ohjelmaa aikuiseen makuun.

Janne Airaksinen

Ismo Alanko on Joutopäivien pääesiintyjä. Yläkuva: Kerttu Malinen.