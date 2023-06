Suosählyn SM-kisat peruttu – Leivonmäen Pyry etsii kisoille tulevaisuudessa uutta järjestäjää

Leivonmäen Peurasuolla heinäkuussa pidettäväksi kaavaillut Suosählyn SM-kisat on peruttu, kertoo kisajärjestäjä Leivonmäen Pyry Facebook-sivuillaan sekä kilpailujen omilla nettisivuilla. Perumisen syynä on seuran puheenjohtaja Jukka Niemisen mukaan järjestävien talkoolaisten ja kisaan ilmoittautuneiden joukkueiden vähäisyys. Nieminen sanoo talkoolaisten löytämisen olleen hankalaa ja tapahtuman mainostamisenkin jääneen siitä syystä alkuvuodesta vähäiseksi.

Osin talkoohengen puuttuminen oli Niemisen mukaan kisojen perumisen syy myös viime kesänä. Kahtena aiempana kesänä kisoja ei voitu pitää koronatilanteen takia. Viimeisimmän kerran kisat järjestettiin kesällä 2019.

Nuo kisat jäävätkin Leivonmäen Pyryn viimeisiksi Suosählyn suomenmestaruuskisoiksi, sillä Niemisen mukaan seura ei aio enää jatkossa järjestää kisoja. Etsinnässä onkin nyt organisaatio, joka voisi jatkossa ottaa vastuun kilpailujen järjestämisestä ja mahdollistaa niiden tulevaisuuden.

Pyryn hallitus kertoo seuran Facebook-sivuilla seuran tulevan tekemään muitakin isompia muutoksia toimintaansa, jotta se saa suunnattua pienen apunsa suoraan lasten ja nuorten liikuntaan, jota kylältä vielä jonkin verran löytyy. Puheenjohtaja Jukka Niemisen mukaan se tarkoittaa käytännössä paitsi suosählyn lopettamista, myös seuran omistuksessa olevan Leivonmäen urheilutalon myymistä.

Ennemmin kuin vanhan, suhteellisen vähän tapahtumiin vuokratun urheilutalon talkoovoimin tapahtuvaan ylläpitoon ja siihen tarvittavien varojen keräämiseen, seura aikoo keskittää Niemisen mukaan apunsa suoraan kylän lasten ja nuorten liikuntaan. Tietoa talon myyntiaikeista on jo levitetty.

– Siitä on lähiseuroille jo laitettu tiedote. Kunnalta on kysytty vähän ajatusta myös, mitä he ovat mieltä, kertoo Nieminen.

Urheilutalon lisäksi Pyryn omistamaan tonttiin kuuluu myös talon vieressä oleva parkkipaikka. Sen sijaan tontin vieressä oleva urheilukenttä on Joutsan kunnan omistuksessa. Niemisen mukaan Pyry toivookin saavansa urheilutalon kaupaksi jollekin lähiseuralle, joka pystyisi käyttämään samalla myös urheilukenttää.

– Jos se ulkopuoliselle menisi kaupaksi, niin urheilukentälle pääsy pystyisi tapahtumaan sen jälkeen enää pesiskentän kautta, sanoo Nieminen.

Kuva: JS Arkisto / Tarja Kuikka