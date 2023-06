Mielipide: Vähättelyä ja vastaamattomuutta

Joutsan Seudun pääkirjoitus 21.6.2023 kiinnitti huomiota Suur-Savon Sähkön vähättelyyn ympäristövaikutusten selvittelyssä Latavuoren tuulivoimahankkeessa.

Yhtä vastenmielistä on ollut myös Luhangan ja Hartolan kuntapäättäjien vähättely. Luhangassa suorastaan on halveksittu tosiasioita ja nyt viranomaisten määräämää YVA-menettelyä, kun siihen ei haluttu suostua. Luhangan kunta on jopa kieltäytynyt ottamasta vastaan tietoja, jotka nyt johtivat YVA-menettelyyn.

Kokemusta heikosti valmistellusta tuulivoimahankkeesta on jo Luhangan Latamäestä, josta aiheutuvia haittoja koskeva oikeusprosessi on jatkunut kahdeksan ja puolen vuoden ajan. Samoin vasta alkumetreillä oleva oikeuskäsittely on kesken Latavuorenkin hankkeesta.

Leivonmäen Höystösensuon tuulivoimahankkeen mahdottomuuden käydessä yhä selvemmäksi, ilmoittaa Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto edelleen vastaavansa mielellään kysymyksiin. Esitin 14 kysymystä tässä lehdessä 22.2.2023, kysyin uudelleen vastauksia 26.4. kun vain yhteen oli vastattu eli siihen, että yhtiön enemmistöomistus oli siirtynyt ulkomaalaisiin käsiin. 13 vastausta puuttuu. Ihan sama vastataanko niihin mielellään vai ei, vastauksia odotetaan ja ne kiinnostavat joutsalaisia ja esimerkiksi Leivonmäen kansallispuistoa tuulivoimaloilta suojelevia. Mäkipelto listaa vielä tuulivoiman tuomia tuloja mm. maanvuokrista, mutta ei mainitse, että kyse on ilmiöstä ”rahaa ilman työtä” tai ”yksityinen etu yleisen edun edelle”.

Valkjärven suojeluyhdistyksen kirjoituksessa todetaan, että Latavuori ja Latamäki eivät sovellu otettavaksi maakuntakaavaan tuulivoima-alueena. Kuitenkin Luhangan kunta vaatii nyt sen ottamista, vaikka alueelta ei ole tehty lainkaan maakuntakaavan tasoisia selvityksiä. Kunta ei ole myöskään koskaan aikaisemmin lausunut mitään maakuntakaavasta, vaikka lausuntoa on pyydetty.

Yhdistys on julkaissut adressin, johon on kertynyt lyhyessä ajassa 720 nimeä. Allekirjoittajat vastustavat hyvin perustellen tuulivoimaloiden rakentamista alueelle. Kun näin merkittävä määrä henkilöitä on perehtynyt tilanteeseen, tuulivoimaan ja ilmaissut kantansa, on heitä kuultava.

Nyt heitä vähätellään.

Hannu Heinonen