Kesätyöpaikka olkoon hyvä alku

Radio Suomessa kerrottiin hiljattain kesätyötyöntekijöiden kokemuksia työelämästä. Yhteenveto oli, että ensimmäiseen kesätyöpaikkaan meneviä oli ennen pestin aloittamista pelottanut työelämän raskaus. Lopputulema: ei ollutkaan raskasta, vaan töissä oli ihan kivaa. Kivan päälle sai vielä omaa rahaa.

Kysymys kuuluu: miksi työ pelotti? Siksikö, että työhönsä leipiintyneet vanhemmat palasivat työpäivän jälkeen kotisohvalle nääntyneinä, kyllästyneinä ikäviin pomoihin, laiskoihin tai yli-innokkaisiin työtovereihin, valittaviin asiakkaisiin ja mitä kaikkea harmia työpaikalla kohtaakaan?

Sitten on vielä media, joka hanakasti esittelee leipiintymistä, huonoa johtamista ja ristiriitaisia asiakastilanteita. Eikä media valehtele, mutta paha kello tuntuu kantavan parhaiten myös nuorten korviin.

Kesätyöpaikka on tärkeä paikka, joka voi viitoittaa nuoren koko loppuelämän. Otetaan kaksi esimerkkiä Joutsasta.

Edesmenneiden Eila ja Raimo Ikosen elämäntyö oli Huttulan ravintola, jossa hankitulla ensituntumalla on ponnistettu hotelli- ja ravintola-alalla todella pitkälle myös Joutsan ulkopuolelle. Suurin saavutus on kuitenkin se, että pariskunnan jälkipolvi on pysynyt yrityksen peräsimessä, vaikka maailmanmeno on viime vuosina järjestänyt yrittäjien kiusaksi totta vie kaikenlaisia karikoita.

Toinen esimerkki olkoon tämä paikallisaviisimme. Sen kesätoimittajista moni on jäänyt alalle. Uskallan jopa väittää, että Joutsasta on tullut viiden viime vuosikymmenen kuluessa media-alan ammattilaisia suhteessa kunnan väkilukuun enemmän kuin mistään muusta kunnasta. Itse kuulun siihen joukkoon, joka voi syyttää tai kiittää uravalinnastaan legendaarista päätoimittajaa R. Niemistä.

Ei siis ole lainkaan yhdentekevää, onko nuoren kotiseudulla yrityksiä, joiden pomot ja työntekijät esimerkillään vihjaavat ”kesähönölle”, että tässäpä sinulle mahdollisuus tarttua työnsyrjään. Ja jospa konkarit vielä hoksaavat luoda nuoreen itseluottamusta, joka kannustaa pistämään nykyisiä tekijöitä paremmaksi.

Sellaisessa asenteessa on maaseutupitäjien harmaantuvan asujaimiston toivo. Joutsankin.

Pentti Kiiski