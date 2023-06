Pajumäkeen nousee matkaviestintukiasema

DNA Towers Finland Oy haki lupaa 84 metriä korkean maston ja 8,5 neliömetrin laitetilan rakentamiseen vuokraamalleen määräalalle Joutsan Pajumäessä olevalle kiinteistöllä Raijala 172-406-1-879, osoitteessa Pajumäentie 582. Joutsan tekninen lautakunta päätti tehdä myönteisen suunnittelutarveratkaisun.

DNA:n selvityksen mukaan uusi masto parantaa alueen langatonta matkaviestinverkkoa. Lähtökohtana tukiaseman rakentamiselle on parempien matkaviestinpalveluiden tarjoaminen alueen asukkaille, yrittäjille ja alueen liikenneväylillä liikkujille.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä toimijan on haettava rakennuslupa kahden vuoden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Rakentamisalue on kaavoittamaton. Rakennusvalvonta on suorittanut naapurien kuulemisen. Naapureilla ei ollut huomautettavaa.

Mastolle rakennetaan noin 70 metrin pituinen huoltotie lähellä olevasta Pajumäentiestä. Huoltotie rakennetaan kokonaan saman kiinteistön alueelle, johon masto sijoittuu. Varsinainen rakennusvaihe kestää 1–2 kuukautta, jonka jälkeen alueella liikutaan vain huollon ja uusien laiteasennusten tarpeiden mukaisesti muutaman kerran vuodessa.

Suunniteltu 4G/5G-matkaviestintukiasema poistaa matkapuhelinkuuluvuuden katveita ja lisää erityisesti datakapasiteettia alueella. Tukiasema palvelee esimerkiksi liikkuvan laajakaistan asiakkaita. Suunnitelmia tehtäessä kartoitettiin mahdollisuutta saada paikalle laadullisesti ja kapasiteetiltaan riittävä palvelu jo olevia tukiasemapaikkoja hyödyntäen. Etäisyys lähimmistä olemassa olevasta tukiasemapaikasta halutun kuuluvuusalueen kannalta optimaaliseen uuteen tukiasemapaikkaan on kuitenkin niin suuri, että korvaavaa vaihtoehtoa ei ollut tarjolla. Alueella ei myöskään ole jo olemassa olevia soveltuvia rakenteita tukiasemalaitteiden asennusta varten.

Lähin masto sijaitsee Havumäessä pohjoisen suunnassa, johon tulee etäisyyttä noin 6,2 km. Muihin ilmansuunnan lähimpiin mastoihin tulee etäisyyttä yli 8–12 km. Ympärillä olevista lähimmistä mastoista halutun kuuluvuusalueen kannalta optimaaliseen uuteen tukiasemapaikkaan on kuitenkin niin suuri, että niitä ei voinut DNA:n mukaan hyödyntää.

Janne Airaksinen

Lähimpien mastojen etäisyyksiä on merkitty DNA Towers Finland Oy:n selvityksen karttaliitteeseen. Uusi masto kohoaa jollain aikataululla viivojen keskipisteeseen Pajumäessä. Yläkuva: DNA Towers Finland Oy.