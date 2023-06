Rutalahden kyläarkisto saanut ensimmäiset aineistot

Koko talven suunniteltu ja kypsytelty Wanhan Rutalahden kyläarkisto on nyt keräysvaiheessa. Ensimmäiset aineistot on talletettu Suojarinteelle odottamaan jatkotoimia.

Rutalahden näytelmissä yli kaksi vuosikymmentä näytellyt Sinikka Vainiomäki kertoi pitkään miettineensä, mihin kummaan voisi luovuttaa näytelmistä kokoamansa aineistot. Siististi kansioihin säilöttyinä on käsikirjoituksia, käsiohjelmia, mainoksia, lehtileikkeitä, valokuvia.

– Heti, kun kuulin, että Suojarinteelle kootaan kyläarkistoa, minulla syttyi päässä lamppu, että sinne! Oli aika koskettavaa järjestellä materiaaleja ja muistella, mitä kaikkea yhdessä ehdimme kokea. Kyllä siinä sai useamman kerran silmiään pyyhkiä.

Sinikka Vainiomäki kannustaa toisiakin penkomaan varastojaan, jos sieltä vaikka löytyisi jotain kyläarkistoon.

– Viehän se vähän aikaa, mutta on myös palkitsevaa ja herättää monia muistoja. On hieno juttu, että tavallisten ihmisten materiaalia kootaan yhteen, näin ne säilyvät, Nykyisin niin moni on innostunut tutkimaan sukuaan ja muutenkin entistä elämää.

Ensimmäisenä arkistopäivänä kertyi uutta aineistoa kiitettävästi. Oli löytynyt vanhoja lehtileikkeitä, valokuvia, karttoja, järjestömateriaalia. Useampi henkilö myös paljasti, että on alustavasti penkonut omia kätköjään, mutta tuli paikalle varmistamaan, ovatko omat löydöt juuri niitä, joita kyläarkistoon kaivataan.

Arkistoryhmän puheenjohtaja Paula Pyhälä-Liljeström epäili hymyssä suin, että pian joudutaan hankkimaan lisää arkistokaappeja.

– Tässä vaiheessa materiaalit ovat vielä varastossa, vasta sitten, kun saamme rahoituksen järjestettyä ja palkattua asiantuntijan niitä perkaamaan ja järjestämään, voimme iloita Wanhan Rutalahden kyläarkistosta, puheenjohtaja tuumasi.

– Sitten aineistot tulevat niin tutkijoitten kuin asiasta innostuneitten käyttöön. Pyrimme tehokkaasti hyödyntämään nykytekniikkaa, että arkistoa voisi käyttää mahdollisimman moni asuinpaikasta riippumatta.

Paula Pyhälä-Liljeström sanoo itse olleensa aina kiinnostunut historiasta ja siksi kyläarkistoasia tuntui heti omalta. Ihmisten innostus, kun heiltä kyseli materiaalia, oli myös tarttuvaa.

Wanhan Rutalahden kyläarkistoon kootaan materiaalia pääkylän ohella Päiväkunnasta, Ylä-Sydänmaalta, Nisulasta, Vihijärveltä ja Kivisuolta. Heinäkuussa on vielä kaksi vastaanottopäivää ja myöhemminkin arkistoa kartutetaan säännöllisesti.

Leila Backman

Parikymmentä vuotta elämästä kulki kuin filmissä, kun kokosin näytelmämateriaalia yhteen. Se oli haikea muistojen matka, Sinikka Vainiomäki tunnustaa.