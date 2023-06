Rutapohjan kanavassa olevan säännöstelypadon muuttaminen pohjapadoksi etenee – kunta suhtautuu myönteisesti hankkeeseen, josta hyötyy etenkin järvitaimen

Pohjois-Päijänteen kalatalousalue ehdottaa Joutsan kuntaa toimimaan luvanhakijana Rutapohjan kanavassa, Rutajärven luusuassa sijaitsevan säännöstelypadon muuttamisessa pohjapadoksi. Vaakasetteihin perustuva säännöstelypato on ainakin ajoittainen nousueste vesieliöille, ja etenkin järvitaimenelle.

Tekninen lautakunta suhtautui kokouksessaan 15.6. myönteisesti hankkeeseen. Ennen päätöksen tekemistä selvitetään vielä avustuksen hakumahdollisuuksia ja mahdollisia yhteistyökumppaneita.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Rutapohjan kanavan kalataloudellisesta kunnostuksesta on tehty kunnostussuunnitelma Keski-Suomen kalatalouskeskus ry:n toimesta. Kunnostussuunnitelmassa on esitetty lasketut vedenkorkeudet, virtaamat ja pysyvyydet. Samoin säännöstelypadon korvaavasta pohjapadosta on laadittu piirustukset.

Säännöstelyn muuttamisen hyötyjä ovat muun muassa luonnonmukaisen virtaamadynamiikan palautuminen Rutajokeen, esteetön vaellusyhteys Rutajärven latvavesien ja Päijänteen välillä, Rutajärven tilan paraneminen (veden pinnankorkeusvaihtelun pieneneminen, alivesipintojen nousu ja järven tilavuuden kasvaminen) sekä huoltovapaa veden pinnankorkeutta säätelevä rakenne.

Hakemus Rutajärven vesialueen rajan määräämisestä on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa ratkaistavana, koska säännöstellyn Rutajärven vesialueen rajaa ei ole ennestään määrätty. Vesialueen rajan määräämisen jälkeen säännöstelypadon korvaaminen pohjapadolla on hallinnollisesti kevyempi prosessi.

Rutajoen Seinäkosken Tammen myllyn padon purku on sekin tällä hetkellä aluehallintovirastolla prosessissa. Lupapäätös valmistuu tämän vuoden aikana. Rutapohjan kanavan säännöstelypadon purku, Rutajärven säännöstelyn lakkauttaminen sekä Rutapohjan kanavan kalataloudellinen kunnostus on tarkoitus tehdä Seinäkosken kunnostustöiden valmistuttua. Tällöin vaellusyhteys Pohjois-Päijänteen ja Rutajärven välillä vapautuu, kun säännöstelypato on muutettu pohjapadoksi.

Mikäli koko joki saadaan kunnostettua, niin kyse on moniosaisesta projektista. Käytännössä se jakautuisi neljään osaan. Siihen liittyy Tammen myllyn nykyisen betonipadon purkaminen ja korvaaminen luonnonmukaisella koskella sekä Rutapohjan kanavan ja Tammen myllyn tienoon virtavesikunnostukset sekä Rutajoen yläosan nykyisen säännöstelypadon korvaaminen pohjapadolla.

Leivonmäellä Rutajoessa elää elinvoimainen järvitaimenkanta ja havaintoja suurista kutukaloista on tehty käytännössä joka vuosi. Tämä on merkityksellistä siksi, että Päijänteen taimenen kutualueet ovat suurimmaksi osaksi hävinneet vesistörakentamisen seurauksena. Pienempien virtavesien ongelmana ovat taimenen näkökulmasta olleet patoaminen ja perkaus, vaellusten estyminen ja veden johtaminen kanaviin. Nykyisin Päijänteen lähivesissä kutu- ja poikasalueiksi soveltuvia jokia koskineen on vain muutama. Rutajokea on kunnostettu 1990-luvun puolen välin jälkeen. Tuolloin joen yläosat jäivät kunnostamatta, mutta nyt asia on virinnyt uudelleen.

Tekninen lautakunta selvitytti kustannuksia aluehallintovirastolta. Lupamaksun lopulliseen hintaan vaikuttaa hakemuksen sisältö. Arvio lupamaksun hinnasta on 19.000 euroa.

Rutajärven pohjapadon rakentamisen kustannusarvio 2021 hintatasossa on 42.390 e (alv. 0). Rakennuskustannusten voidaan arvioida kohonneen noin 20 prosenttia vuodesta 2021.

Janne Airaksinen

Rutajoen yläosan nykyisen säännöstelypato korvattaisiin suunnitelmassa pohjapadolla. Pohjapadolla on mahdollista saada aikaan käytännössä sama tulos vedenkorkeuden suhteen kuin nykyisellä säännöstelypadolla. Yläkuva: JS Arkisto lokakuu 2020.