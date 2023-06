Muistoissa Joutsan Liikekeskus osa 2 – Erja Raittinen muistaa, kun Liikekeskukseen tuotiin turisteja bussilasteittain

Erja Raittinen avasi Liikekeskukseen Lanka- ja lahjakaupan, eli nykyisen Pikkupuodin, vuoden 1987 elokuussa. Jo tätä ennen Raittinen oli ehtinyt olla Liikekeskuksessa useammassa pestissä; kioskissa 70-luvun lopulla ja vuonna 1980 perustamassa silloista Matkahuoltoa isänsä Erkki Heinon ja Ulla Heinon kanssa.

Raittisella oli liiketila Liikekeskuksessa vuoteen 2021 asti ja oli toiseksi pisimpään rakennuksessa toiminut yrittäjä. 34 vuoden ajalta on Raittiselle jäänyt mieleen paljon.

– Kyllä siinä aika monta elämäntarinaa oli, tietysti itsellä ja ympärillä. Paljon tulee mieleen hyvää ja sellaista iloista. Kauppiaat olivat persoonia, koko talo täynnä. Kyllä se oli joka päivä semmoista, sanotaan mielenkiintoista, ja oli se tosi hieno työpaikka, muistelee Raittinen.

Myös kauppiaiden yhteiset ja säännölliset aamukahvihetket lämmittävät Raittisen mieltä.

– Moni aamu aloitettiin kesäaikaan yhteisillä kahveilla ja kokoonnuttiin ennen kuin liikkeitä avattiin. Salon Jussi ja Honkapään Jyrki keittelivät usein kahveja.

– Yhtenä nimipäivänäni Jussi soitti ja käski tulla liikkeeseensä heti aamulla. No lähdin sinne ja siellä oli sähkölevyt ja kaikki, Jussi paisteli kananmunia ja tarjoili nimipäiväaamiaisen, naurahtaa Raittinen.

Liikekeskus oli tavallaan koko alueen keskus ja siinä oli parhaimpina aikoina periaatteessa kaikki, lukuun ottamatta ruokakauppoja. Ihmisten ostokäyttäytyminen oli ennen hyvin erilaista; ei ollut nettikauppoja, kaupat eivät olleen myöhään auki ja erikoisliikkeiden valikoima oli laaja. Raittinen muistaa, kuinka bussiliikenne oli vilkasta ja linja-autoja kulki usealta kylältä päivittäin.

Vuosiin mahtuu myös erikoisempia tapauksia. Yksi näistä liittyy porukkaan, joka saapui yhtenä iltana hiihtovermeet päällä liikkeen edustalle. Vielä silloin ladut menivät kirkonkylältä Joutsenlammelle.

– Ihmettelin, että mikä tämä juttu on. Ensin tuli kolme-neljä naista, sitten tuli miehiä ja sitten yksi huusi tulkaa tulkaa vaan. He olivat kuulleet Pikkupuodin sijainnin ja halusivat tulla kokeilemaan, montako heitä mahtuu sisälle. Ja he olivat tosiaan hiihtäneet Joutsenlammelta kylälle ihan tätä varten. En muista tarkasti oliko heitä se 12 vai 14, mutta kyllä sisällä oli sinä iltana tiivis tunnelma, naurahtaa Raittinen.

Toinen tapaus liittyy turisteihin, joita kuljetettiin silloin vahvassa nosteessa olleella Joutsenlammelta kylille asioimaan bussilasteittain. Yhtäkkiä Pikkupuodin pihassa oli 40–50 saksalaista turistia, jotka kaikki palveltiin.

– Meitä oli kaksi myyjää ja kaikki he kiersivät koko myymälän järjestyksessä. Paketit tehtiin ja linja-auto odotti pihassa. Ja silloin jonotettiin, ei se ollut ihmiselle mikään, että nyt ja heti pitää päästä. Olihan se kaikkinensa hurjaa aikaa, summaa Raittinen.

Kaksiosaisen Muistoissa Joutsan Liikekeskus -juttusarjan toiseen osaan kuuluvat myös Joutsan Seudun lukijoiden muistelut sekä juttu siitä, mitä Liikekeskuksen paikalle on tulossa.

