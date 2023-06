Rauduskoivusta saa kestävämmän saunavastan

Juhannuksena saunovien iloksi Joutsan Seutu julkaisee nyt uusintana paperisessa lehdessä jo vuonna 2013 julkaistun, mutta digilehdessä ennenjulkaisemattoman jutun, jossa kolmannen polven vastantekijä Olavi Närhi neuvoo vastanteossa.

Jos saunavastan tekeminen kiinnostaa, kannattaa juuri nyt suunnata koivikkoon. Vanhan kansan mukaan paras aika tehdä vasta on nimittäin juhannuksen ja heinäkuun alun välisenä aikana.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Kesäjoutsalainen, jo kolmannen polven vastantekijä Olavi Närhi neuvoo suuntaamaan nimenomaan rauduskoivun äärelle. Rauduskoivua on perinteisesti pidetty kestävämpänä vastamateriaalina kuin hieskoivua.

– Raudus on miellyttävämpää iholle. Hieskoivu on limaisempi, se painuu ihoon kiinni. Raudus on karkeampi. Toki sinne vastan sisään voi laittaa hieskoivunkin oksia, ja jotkut jopa tykkäävät, että vasta on pehmoisempi niin. Itse käytän hieskoivua vain pantavarvun tekoon, Närhi kertoo.

Närhi neuvoo taittamaan oksia noin saunojan kouran paksuudelta. Itse hän kertoo taittavansa yhteen vastaan parisenkymmentä oksaa, mutta tietää joidenkin taittavan enemmänkin. Parinkymmenen oksan vastalla on kuitenkin Närhen mukaan sopivin vastoa ja sen kokoinen vasta sopii hyvin myös naisen käteen.

Kummin päin vastan oksat asettelee, lehden alapuoli saunojaan päin vai saunojasta poispäin, se on Olavi Närhen mukaan makuasia.

Taitettavalle oksalle saa jäädä pituutta noin puoli metriä. Kun riittävä määrä oksia on katkottu, ne asetellaan kimpuksi. Närhi laittaa oksat niin, että latvat sattuvat tasan ja karsii kädensijan kohdan siistiksi. Mittaa kädensijalle saa jäädä saunojan käden verran, noin kymmenestä viiteentoista senttimetriin.

Närhi asettelee oksat siten, että vastakimpun sisällä oksat ovat lehtien alapuolet sisäänpäin ja ulkoreunoilla puolestaan alapuolet saunojaan päin. Näin vastasta tulee pyöreämmän muotoinen. Kumpi lehden puoli on saunojaan päin, se on Närhen mukaan makuasia.

– Minusta alapuoli on miellyttävämpi iholle. Se on vähän karkeampi kuin lehden yläpuoli.

Kun vastakimppu on valmis, on vuorossa pannan tekeminen. Olavi Närhi tietää joidenkin tekevän pantoja narusta, kuminauhasta, jopa nippusiteistäkin, mutta pitää itse parhaana oikeaa varvusta, nimenomaan nuoresta hieskoivusta tehtyä pantaa.

Vastakimpun valmistumisen jälkeen on aika tehdä panta.

Pannan teko alkaa sopivan oksan taittamisella, karsimisella ja kuorimisella. Sen jälkeen Närhi neuvoo kiertämään varpua niin, että se murtuu kauttaaltaan ja suostuu taipumaan kädessä pehmeäksi kierteeksi.

Kun panta on kierretty, se kietaistaan vastakimpun kädensijaan hieman lehtien alapuolelle, pujotetaan itsensä ali ja kiristetään riittävän tiukaksi. Sen jälkeen pantaa juoksutetaan kädensijaa pitkin reilun kämmenenmitan alemmas ja tehdään uusi kierros kädensijan ympäri, pujotetaan jälleen itsensä ali ja kiristetään. Lopuksi pantavarvun loppupäästä voi pujottaa lenkin ja piilottaa varvun loppupään kädensijan sisään. Sen jälkeen vasta on heti käyttövalmis tai valmis pakastettavaksi.

Pakastettavan vastan Olavi Närhi neuvoo käärimään tiukasti tuorekelmuun, jolloin se säilyy hyväkuntoisena ja vie myös vähemmän tilaa pakastimessa.

– Pakastetun vastan voi käyttää sellaisenaan, mutta sen voi myös saattaa käyttökuntoon lämpimässä vedessä. Tuoretta vastaa ei tarvitse laittaa veteen, mutta vanhan vastan voi elvyttää vedessä.

Saunavalmis vasta.

Närhi itse taittoi ensimmäiset vastansa jo pikkupoikana.

– Isä oli vastantekijä ja hän opetti minua. Jo hänen isänsäkin teki vastoja. Jyväskylässä oli Schaumanin tehdas, ja hän teki siellä herroille vastat talveksi.

Tarja Kuikka

Saunavasta

Länsi-Suomessa vihdotaan, Itä-Suomessa vastotaan.

Oikea vastantekoaika yleensä juhannuksen tienoilta heinäkuun alkupuolelle.

Aiemmin koivunlehdet ovat liian pehmeitä ja myöhemmin irtoavat helposti.

Länsi-Suomessa vihta sidotaan taivutetulla koivun oksalla.

Itä-Suomessa vasta sidotaan koivunvarvusta kierretyllä pannalla.

Koivunoksien taittamiseen vastaa varten tarvitaan maanomistajan lupa.

Juttu on julkaistu Joutsan Seudussa alun perin 26.6.2013.

JS Digissä ajantasainen, seitsemänä päivänä viikossa tuoreet uutiset tarjoava uutisvirta käytettävissäsi missä ikinä liikutkin – lisäksi viikoittainen näköislehti kattavine arkistoineen. Saatavilla ja luettavissa vuoden jokaisena päivänä, paikasta riippumatta.

Tilaamalla JS Digin vuodeksi hintaan 60 euroa, saat tuoreita uutisia 16 sentillä per päivä! Tee tilaus tästä