Sana sunnuntaiksi: Keskikesän valosta kohti syksyn pimeyttä

Tänään on pohjoisella pallonpuoliskolla vuoden valoisin päivä, ainakin, jos pilvet eivät merkittävästi peitä auringonvalon kirkkautta. Joutsassa meillä on ollut erittäin valoisia öitä jo yli kaksi viikkoa siten, että varsinaista pimeän aikaa ei ole ollut ollenkaan. Iltahämärä on sulautunut aamuhämärään, ja tätä jatkuu vielä 10.7. asti. Sen jälkeenkään ei ole kovin pimeää, mutta yöt alkavat vääjäämättä tummentua ja pimentyä yhä enemmän. Puolen vuoden kuluttua on valoisan aika vähimmillään. Ellei ole lunta maassa, on erittäin pimeää.

Kesän valon kääntyminen pohjoisella pallonpuoliskolla kohti syksyn pimeyttä toimii kuvana selvittämään Johannes Kastajan ja Jeesuksen välistä suhdetta. Johannes toteaa tästä itse: ”Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi.” (Joh. 3: 30.) Johannes Kastajan tehtävänä oli valmistaa tietä Jeesukselle. Raamatun todistuksen mukaan Johannes ja Jeesus syntyivät tasan puolen vuoden välein. Johannes aloitti myös julkisen saarna- ja kastetoimintansa Jeesusta ennen. Jeesus on todellinen valo, joka aikanaan on syntynyt kaikkein voimakkaimman pimeyden keskelle. Tai Jeesuksen valoon nähden kaikki muu on pelkkää pimeää.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Jos meidän pitää saada joku asia valmistettua tiettyyn päivään mennessä, me saatamme aloittaa valmistelut hyvissä ajoin ja tehdä melkein kaiken valmiiksi paljon ennen määräaikaa. Erityisesti toimimme näin, jos kalenterimme ovat varattuja muille asioille juuri ennen sitä hetkeä, jolloin meidän tulisi saada kyseinen asia valmiiksi. Mutta yleensä kuitenkin lopullinen viimeistely tapahtuu juuri ennen määrättyä aikaa.

Vanhan testamentin profeetat olivat ennustaneet Jeesuksesta ja osaltaan valmistaneet ihmiskuntaa sitä varten, että Jeesus sai oikealla hetkellä syntyä tänne maailmaan ja kärsiä ristinkuoleman noin 30 vuotta myöhemmin. Viimeinen Vanhassa testamentissa mainittu profeetta oli kuitenkin toiminut monta vuosisataa ennen Jeesuksen syntymää. Kun Johannes Kastaja aloitti julistustoimintansa, profeettojen ilmaantumisessa ollut vuosisatojen mittainen tauko päättyi. Vaikka Johanneksen historia on kirjoitettu Uuteen testamenttiin, Johannes oli ikään kuin viimeinen Vanhan testamentin profeetoista. Kuitenkin vielä suurempaa oli tulossa. Johanneksen tehtävä oli valmistaa tie Jeesukselle, ikään kuin viimeistelynä ja koontina kaikkien profeettojen toiminnalle.

Nyt ensi lauantaina juhannuksen raamattuaihe on siis Johannes Kastajan tehtävän ajatteleminen. Samalla vietämme keskikesän juhlaa ja myös ajattelemme Suomen lippua. Maamme lipun sininen risti valkoisella pohjalla muistuttaa meitä Jeesuksesta ja Hänen työstään. Se saa tehdä omalla tavallaan samanlaista tehtävää kuin Johannes Kastaja, joka osoitti tietä Jeesukselle. Johanneksen synnyttyä hänen isänsä Sakarias totesi: ”Näin meidän Jumalamme hyvyydessään armahtaa meitä: Korkeudesta saapuu luoksemme aamun koitto.” (Luuk. 1: 78.)

Olavi Saurio

vt. kirkkoherra