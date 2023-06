Mielipide: Nyt päätetään, selvitetäänkö asiaa vai ei

Tuulivoimasta ja Höystösensuon tuulipuistohankkeesta on keskusteltu Joutsassa vilkkaasti. Se on hyvä, että asiasta keskustellaan ja erilaiset mielipiteet tulevat esille. Ymmärrän hyvin, että tuulivoimaan liittyy kysymyksiä ja myös huolia.

Kaikilla energiamuodoilla on hyviä ja huonoja puolia. Tuulivoima ei ole täysin haitaton tapa tuottaa sähköä, eikä se sovi kaikkialle. Siksi on tärkeä etsiä sille parhaiten sopivat alueet, ensin maakunnan ja sitten yksittäisen kunnan tasolla. Pohjan Voiman tehtävänä on selvittää tuulivoimalle sopivia paikkoja, joissa haitat ovat mahdollisimman pieniä ja paikalliset hyödyt mahdollisimman suuret.

Tuulivoiman vaikutukset luontoon, paikallisiin ihmisiin ja maisemaan tutkitaan erittäin huolellisesti ennen kuin sen toteuttamisesta päätetään. Jokaista hanketta edeltää useita vuosia kestävät kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessit. Niiden pohjalta arvioidaan, jatketaanko hanketta vai hylätäänkö se. Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin pitkin matkaa.

Päätöksen tuulivoiman kaavoituksesta tietylle alueelle tekevät aina kunnan luottamushenkilöt. Joutsassa ei kuitenkaan olla vielä näin pitkällä. Tällä hetkellä tekeillä on maakuntakaava, jossa Keski-Suomen liitto arvioi seudullisesti merkittäville tuulivoimahankkeille sopivia alueita maakunnasta. Maakuntakaavan viranomaisehdotuksessa Keski-Suomeen on määritelty yhteensä 19 tuulivoima-aluetta. Näistä Höystösensuo on ainoa, joka sijaitsee maakunnan eteläisessä osassa. Muut ovat Jyväskylän pohjoispuolella.

Maakuntakaava ei suinkaan tarkoita sitä, että Höystösensuolle tulisi tuulivoimaa. Se vain antaa Joutsan kunnalle ja luottamushenkilöille mahdollisuuden päättää, ryhdytäänkö alueen soveltumista seudullisesti merkittävälle tuulivoimahankkeelle selvittämään tarkemmin. Kunnan päätös mahdollisesta tuulivoimakaavasta on ajankohtainen vasta parin vuoden päästä, kun hankkeen mahdolliset vaikutukset on selvitetty huolellisesti.

Tuulivoima on kaikkein edullisin tapa rakentaa uutta sähköntuotantoa. Se on kotimaista ja puhdasta energiaa. Näistä syistä Suomeen suunnitellaan ja rakennetaan parhaillaan tuulivoimaa selvästi enemmän kuin aiemmin. Tuulipuistot tuovat paikallisille ihmisille ja kunnalle merkittäviä tuloja – maanvuokrasta, kiinteistöveroista, rakentamisen aikaisista töistä ja kunnossapidosta. Monille kunnille nämä tulovirrat ovat tärkeitä.

Me tarjoamme teille mahdollisuutta selvittää Höystösensuon soveltumista tuulivoimalle, jos sitä halutaan – siinä marssijärjestyksessä ja aikataulussa kuin haluatte. Nyt kyse on siitä, selvitetäänkö hankkeen toteuttamisen edellytyksiä tarkemmin vai ei.

Jos Höystösensuon hanketta lähdetään tutkimaan tarkemmin, kaikki suunnitelmat ja hankkeen vaikutusten arvioinnit tulevat kuntalaisten ja muiden sidosryhmien nähtäville. Suunnitelmat tarkentuvat matkan varrella ja tulemme esittelemään niitä Joutsaan useita kertoja. Vastaamme mielellämme myös kaikkiin kysymyksiin.

Tomi Mäkipelto

Toimitusjohtaja, Pohjan Voima