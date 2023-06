Merkittävä linjaus

Keski-Suomen ely-keskus teki merkittävän ennakkopäätöksen määrätessään, että Suur-Savon Sähkön tuulivoimahankkeeseen Luhangan Latavuoren alueelle tulee soveltaa lakia ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA-menettely). Hankkeesta vastaava sähköyhtiö oli itse sitä mieltä, että seitsemän tuulivoimalan vaikutukset maisemaan ja yhteisvaikutukset muiden tuulivoimaloiden kanssa voidaan riittävällä tarkkuudella selvittää kaavoituksen yhteydessä. On merkillistä, että Suur-Savon Sähkö esitti sitkeästi vastineissaan, ettei hankkeeseen tarvitsisi laatia YVA-vaikutusten arviointia.

Kuitenkin kaikille on selvää, että koska mahdolliset uudet voimalat kohoaisivat toisen toimijan jo olemassa olevien kuuden tuulivoimalan viereen, kyse on käytännössä 13 tuulivoimalan yhtenäisestä kokonaisuudesta. Suur-Savon Sähkön hankkeesta on laadittu melu- ja välkemallinnus, mutta ely-keskus huomauttaa, ettei mallinnus ota huomioon jo olemassa voimala-aluetta, joten yhteismallinnus puuttuu.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Tuulivoimahankkeet kohtaavat laajaa vastustusta kansalaisten keskuudessa. Yhtiöitä syytetään tosiasioiden ja ympäristövaikutusten vähättelystä. Latavuoren hanke, jossa toimijan mukaan pelkästään kaavoitukseen sisältyvä vaikutusten arviointi riittäisi muodostamaan tarvittavan aineiston ympäristövaikutusten arviointiin, on juuri tätä vähättelyä. YVA-lain mukainen, huomattavasti tarkempi ja laajempi arviointi on tarpeen jokaisessa tuulivoimahankkeessa, ja yhtiöiden tulisi se itse tunnustaa heti kättelyssä. Jos jo lähtöselvityksissä on puutteita, se antaa hyvin epäluotettavan kuvan koko hankkeesta. Mahdollisen 13 myllyn alueen läheisyydessä sijaitsee muutaman kilometrin etäisyydellä runsaasti asuin- ja loma-asutusta, joten melut ja välkkeet on tutkittava huolella, puhumattakaan vaikutuksista maisemaan.

Janne Airaksinen