Maastopalo lähellä Joutsan rajaa Rutalahden lounaispuolella

Jyväskylän puolella sijaitsevalla Peiponmäentiellä, Rahkasuon itäpuolella syttyi maastopalo tänään puoli kahden maissa. Palo-alueen koko oli noin hehtaarin verran. Paikalle hälytettiin kaikkiaan 9 pelastuslaitoksen yksikköä. Joutsasta lähti 1 yksikkö ja Leivonmäeltä toinen.

Synsiän ja Ylä-Sydänmaan puolessa välissä sijaitseva maastopalo on saatu rajattua, vaikkakin maasto on kivikkoinen ja vaikeakulkuinen. Palopaikalta on matkaa Rutalahden keskustaan reilut 5 kilometriä.

Paikalla sammutusta johtava palomestari Joonatan Partanen arvioi, että alueen kastelu ja vartiointi kestää aamuyöhön asti.