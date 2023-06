Latamäen ja Latavuoren merkitsemistä maakunnalliseksi tuulivoima-alueeksi vastustetaan

Valkjärven suojeluyhdistys on tehnyt lausunnon, jossa ilmoitetaan yhdistyksen vastustavan Luhangan Latamäen ja Latavuoren merkitsemistä tuulivoima-alueeksi (tv-alue) Keski-Suomen maakuntakaavassa. Yhdistyksessä on 30 jäsentä, ja se suojelee Valkjärveä (kartassa Valkeajärvi), joka sijaitsee aivan Latavuoren ja siten Suur-Savon Sähkö Oy:n kaavaileman tuulivoimala-alueen välittömässä läheisyydessä.

– Maakuntaliiton hallituksen kokouksessa 26.5. kerrottiin väliaikatietona, että kaavasuunnitelmaan olisi vielä tulossa viime metreillä uusia ehdotuksia maakunnalliseksi tuulivoima-alueeksi (tv-alue). Yksi ehdotus olisi Luhangan Latamäki/Latavuori -alue. Valkjärven suojeluyhdistyksemme kansalaislausunnon mukaan tälle alueelle ei tule tehdä tv-merkintää, eikä asian valmistelua tule edistää, tiedottaa yhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Koskinen.

Painavimpana perusteluna yhdistys viittaa Keski-Suomi 2040 -maakuntakaavan viranomaisehdotukseen sekä vastineraporttiin. Viranomaisehdotuksessa mainitut alueet on jätetty tuulivoimatuotannon ulkopuolelle. Yhtenä syynä tähän on alueiden laskeminen hiljaisiksi alueiksi. Hiljaisiksi alueiksi on määritelty ne vähintään 50 hehtaarin yhtenäiset alueet, joissa ihmisten jatkuvan toiminnan äänivaikutusta ei ole ja äänen voimakkuus on max 35dB.

Lisäksi hankkeella ei arvioida olevan sosiaalista hyväksyvyyttä, ja luontovaikutuksia pidetään negatiivisina. Myös Luhangan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen perusteella aikalisä olisi yhdistyksen mukaan hyvä, kunnes asiat on selvitetty.

Yläkuva: Viime vuoden lokakuun lopussa Suur-Savon Sähkö Oy piti yleisötilaisuuden tuulivoimahankkeestaan Luhangan kylätalolla. Sali oli täynänsä kiinnostuneita kuulijoita.