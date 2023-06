Kineettisen taiteen talon toinen kesänäyttely “Interventilaatio” on avattu

Kineettisen taiteen talon, KITA, kesänäyttely nimeltä ”Interventilaatio” on avattu viime lauantaina. Edellisen vuoden tapaan näyttelyn löytää valtatien varrella Huttulan tontilla sijaitsevasta värikkäästä talosta. Uusi ”sisäänheittäjä” KITA-galleriaan on kaikille ohikulkijoille näkyvä rannan kirkkovene, joka on Artemisia Vulgaris -kollektiivin installaatio suihkulähteineen.

Kineettisen taiteen talon taiteellinen johtaja Tuomo Vuoteenoma kuvailee, että kesän näyttely fokusoituu kineettisen taiteen ja immersiivisyyden (mukaansatempaava, aisteja herättävä) liittoon.

– Näyttely leikittelee sillä, miten kaksi luonteeltaan interaktiivista ja leikkisää taiteellista ajattelutapaa kohtaavat. Mukana näyttelyssä on performatiivisia veistoksia ja installaatioita, äänitaideteoksia sekä moniaistisesti koettavia tiloja, jotka kutsuvat näyttelyvierasta uppoamaan syvemmälle talon kerroksiin. Teokset ovat paikkasidonnaisia, KITA-rakennuksen ja ympäristön yksityiskohdista inspiroituneita ja levittäytyvät tänä kesänä jopa KITA:n rantaveteen, kertoo Vuoteenoma.

Rise and shine -teos, Artemisia Vulgaris -kollektiivin installaatio. Kuva: Artemisia Vulgaris.

Liikkeeseen perustuvat teokset toimivat erilaisten mekaniikkojen, materiaalien, fysikaalisten ilmiöiden ja analogisten sähkölaitteiden avulla. Näyttelyä luomassa on kattaus kineettisen taiteen ja immersiivisen teatterin parista tunnettuja taiteilijoita: Erik Alalooga, Artemisia Vulgaris -kollektiivi, Johanna Latvala, Henna Matanuska, Panu Ollikainen, Essi Pitkänen, Jenni Sormunen, Antti Tolvi sekä Tuomo Vuoteenoma.

KITA avattiin yleisölle vuonna 2022, jolloin vuosikymmeniä autiona ollut asuinrakennus remontoitiin kineettisen taiteen näyttelytilaksi. Gallerian yllättävät dimensiot sekä sijainti Nelostien ja Joutsansalmen kulman näyttävällä rantatontilla tekevät KITA-galleriasta erityisen vierailukohteen.

Viime vuoden näyttely sai yleisön parissa hyvän vastaanoton. Fysikaalisten ilmiöiden toteuttaminen kekseliäiden laitteiden avulla, ikään kuin pellepelottoman ja insinöörin taiteellisena yhteistyönä, herätti Vuoteenoman mukaan kiinnostusta myös perinteisten taiteenkuluttapiirien ulkopuolella.

Näyttely toimii itsenäisenä osana Taidelaitos Haihatuksen “Kaiken takana” -kesänäyttelyä. KITA OPEN -monitaidefest järjestetään näyttelyn päättäjäistapahtumana 26.-27.8.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kineettisen taiteen talo, KITA. Kuva: Mimosa Pale.