Äänilehti on oiva ratkaisu näkövammaisille, mutta myös muille

Keskiviikkoisin kaksi vapaaehtoista lukijaa nappaa lehden konttorilta matkaansa diginauhurin ja muutaman printtilehden. Vuorossa on Joutsan Seudun lukeminen ääneen tallenteelle, joka lähetetään sähköisesti koostettavaksi Keski-Suomen Näkövammaiset ry:lle Jyväskylään. Nauhasta valmistuu Joutsan Seudun äänilehti, joka julkaistaan netissä heti torstaina ja fyysinen CD-levyversio seuraavan viikon alussa.

Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n viestintävastaava Mikael Miinala kertoo, että tällä hetkellä Joutsan Seudun äänilehden tilaajia on 123 henkilöä. Heistä 97:lle lehti tulee CD-levynä eli Daisy-äänikirjana, jota he voivat kuunnella kotona äänikirjoille tarkoitetuilla laitteilla. CD-levy on osa Keski-Suomen Koostelehteä, eli samalla levyllä on muitakin paikallislehtiä. 26:lle tilaajalle lehti ilmestyy online-muodossa, eli he voivat kuunnella sen netissä joko tietokoneella tai älypuhelimella Näkövammaisten liiton ylläpitämän Luetus-palvelun kautta.

Kun lukija liittyy joko jäseneksi tai kannatusjäseneksi, hän saa halutessaan tunnukset, joilla hän pääsee kuuntelemaan äänilehtiä netistä. Jäsenehtona on, että henkilön näön haitta-aste täytyy olla joko tasan 50 % tai korkeampi. Joutsan Seudun äänilehden voi tilata sekä yhdistyksen jäsen että myös ei-jäsenet, mikäli he liittyvät kannatusjäseniksi. Näin ollen äänilehden voi saada myös henkilöt, jotka eivät ole välttämättä näkövammaisia.

– Äänikirjat ovat oiva ratkaisu ei pelkästään näkövammaisille vaan myös kaikille, joilla voi olla vaikeuksia painetun tekstin lukemisessa, vinkkaa Miinala.

Lukijarinkiin otetaan mieluusti lisää uusia

Jotta äänilehti saadaan jatkossakin koottua, tarvitaan vapaaehtoisia lukijoita. Tällä hetkellä Joutsan Seutua luetaan ääneen neljän parin voimin. Nykyiset lukijat toteavat, että rinkiin kyllä mahtuisi ja mukaan otetaan mieluusti uusia, kynnys ei ole korkea. Ainoastaan yksi ohje lukijoille on: äänen tulee olla selkeä.

– Lukijaksi tulemiseenhan ei ole kovia suuria vaatimuksia. Ja ehdottomasti suosittelen kokeilemaan lehden ääneen lukemista, kenties sen myötä rohkaistuu lähtemään lukijaksi, toteaa Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n viestintävastaava Mikael Miinala.

Jonna Keihäsniemi