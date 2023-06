Taidelaitos Haihatuksen 24. kesänäyttely “Kaiken takana” kysyy, mitkä voimat liikuttavat meitä

Taidelaitos Haihatuksen 24. kesänäyttely Kaiken takana avautui lauantaina 17.6. kulttuurinkuluttajille. Näyttelyn teokset pureutuvat voimiin, jotka vaikuttavat aistien kautta koetun maailman ja kokemusten taustalla. Erilaiset voimat ja energiat, ajan taipuva ulottuvuus, maailmanpolitiikka ja alati hämärtyvät todellisuuden rajat kohtaavat Haihatuksessa toisensa. Näyttely kysyykin kävijältään, että mitä odottaa kaiken takana? Pääseekö sinne?

Avautuneen kesänäyttelyn Galleriatalon on kuratoinut helsinkiläinen Oksasenkatu 11 -kuraattoriryhmä, johon kuuluvat Athasía Aarniosuo, Hanna Marno, Lauri Antti Mattila, Ida Palojärvi ja Julius Valve.

– Kuratointiprosessi oli monivaiheinen, jossa kokoustimme kuratointiryhmän kesken ja pohdimme näyttelyn teemaa. Mikä vaikuttaa maailmaan? Mitkä voimat liikuttaa meitä? Ulottuvuudeksi valikoitui aika ja energia, jotka näkyvät näyttelyssä muun muassa Marja Kanervon sitruunoita sisältävässä tilataideteoksessa, jossa teoksen suhteet muuttuvat sitruunoiden kuivuessa. Jenni Eskolan taulu muuntautuu hitaasti auringon energian muokatessa sitä tahtonsa mukaan, kuvailee kuraattori Julius Valve ryhmäkuratointiprosessia.

– Maailmanpoliittiset jännitteet tuntuvat Baran Caginlin veistoksessa, jossa tehdään näkyväksi energian piilotettua geopolitiikkaa sekä Shubhangi Singhin pölyyn tarkentuvassa installaatiossa. Cleaning Women -yhtyeen installaatiossa energiaa louhivat toistuvasta työstä rikkoutuneet mieskehot, Valve jatkaa.

Teos nimeltä The last quarter year, tekijöinään Cleaning Women -yhtye, sijaitsee Galleriatalon kellarissa. Todellisen alamaailman tunnelma saadaan aikaan videokuvalla, underworld-henkisellä musiikilla ja kieppuvilla laitteilla. Teos on saanut vaikutteita Haihatuksen päävetäjän, Risto Puurusen mukaan muun muassa puolalaisesta suolakaivoksesta ja neuvostoliittolaisista elokuvista.

Kesänäyttelyn kuvataiteilijat: Erik Alalooga, Artemisia Vulgaris, Anders Bergman, Lotta Blomberg, Baran Caginli, Cleaning Women, Michal Czinege & Maija Laurinen, Santiago Delgado, Jenni Eskola, Noora Federley, Siiri Haarla, Hannah Harkes, Aaron Heino, Elisa Hillgén, Juhana Hurula, Aino Johansson, Lasse Juuti, Kallo Collective, Marja Kanervo, Anssi Kasitonni, Asko Keränen, J. Koho, Laura Könönen, Mikko Laaksonen, Johanna Latvala, Maria Mattila, Anna Miller, Panu Ollikainen, Ilmo Paukkunen, Essi Pitkänen, Risto Puurunen & Marita Isobel Solberg, Matti Salmela, Jenni Sormunen, Restlessminds, Shubhangi Singh, Mika Taanila, Antti Tolvi, Keijo Virtanen, Steve Vanoni, Julius Valve ja Tuomo Vuoteenoma.

Kaiken takana -kesänäyttely on avoinna 27.8. asti.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Marja Kanervon sitruunoita sisältävässä tilataideteoksessa teoksen suhteet muuttuvat sitruunoiden kuivuessa.

Siiri Haarlan muraali ja maalauksia Galleriatalossa. Maalaukset käsittelevät kieltä, näkemistä ja värejä sekä kysymyksiä elämän lainalaisuuksista.

Julius Valve on helsinkiläisen Oksasenkatu 11 -kuraattoriryhmän jäsen. Ryhmä kuratoi (termi tarkoittaa mm. keräillä harkiten, suodattaa) Galleriatalon kesänäyttelyn. Kuten Valve osoittaa, Haihatuksen kesänäyttelyssä on taidetta lukuisissa suunnissa.