Maapirtti täyttää 70 vuotta

Marjotaipaleessa sijaitsevan Maapirtin rakentamisesta tulee kuluneeksi tänä vuonna 70 vuotta. Maapirtin rakensi aikoinaan Joutsan itäinen maamiesseura pitkälti talkootyönä. Varoja rakentamiseen kerättiin tukkitalkoilla, arpajaisilla ja tapahtumilla.

Yhteisen kokoontumispaikan saamista kylälle pidettiin tärkeänä. Vaikka talon rakentamisesta oltiin yhtä mieltä, sijainnille oli kaksi vaihtoehtoa. Talon paikasta päätettiin äänestämällä Pärnämäen ja Marjotaipaleen välillä. Äänin 65–51 toimitalo päätettiin rakentaa nykyiselle paikalleen, Edvart Kuitusen lahjoittamalle tontille. Rakennusta varten hankittiin Hakoselän vanhan myllyn hirret ja rakennusurakasta sovittiin Hemmi Roosin kanssa.

Seuran historiikista löytyy maininta vuodelta 1953: ”Rakennushomma tuli kesän aikana siihen pisteeseen, että syyskuussa johtokunta ja yleiskokous pääsivät oman katon alle käsittelemään seuran asioita.”

Maapirtin kulta-aikaa olivat 60- ja 70-luku. Tuolloin kylissä oli paljon asukkaita, myös nuorisoa. Maapirtillä järjestettiin tansseja kesäkaudella kahdesti viikossa toukokuulta syyskuulle asti. Keskiviikkoisin soitettiin levyjä eli tanssittiin ”Neulapoikien” tahtiin, lauantaisin soittamassa oli eri orkestereita lähiseuduilta ja kauempaakin. Esiintymässä oli myös kuuluisia artisteja kuten Jussi Raittinen, Eugen Malmsten, ja Vicky Rosti.

Maapirtillä on vuosikymmenten mittaan ollut monenlaista toimintaa: kursseja, kerhoja, bingoa, kokouksia, pikkujouluja, ohjelmallisia iltamia, konsertteja, elo- ja possupäivällisiä, myyjäisiä, on esitetty elokuvia ja näytelmiä, laulettu kauneimpia joululauluja, järjestetty hirvipeijaisia ja yksityistilaisuuksia kuten syntymäpäiviä ja häitä.

Suuren remontin myötä (vuonna 2004) pirtille saatiin sisävessat ja käytännöllinen keittiö ja saliin asennettiin lämmityslaitteet. Uudistusten jälkeen Maapirtin käyttö on ollut mahdollista ympäri vuoden.

Heinähulinat on järjestetty Maapirtillä jo seitsemän kertaa. Kuva: JS Arkisto / Jonna Keihäsniemi

Maapirtillä on pitkä historia, johon mahtuu vilkkaita ja hiljaisempia aikoja. Nykypäivänä pirtti on edelleen tärkeä kokoontumis- ja juhlapaikka, jossa järjestetään jälleen tulevana juhannuksena tanssit ja heinäkuun puolessa välissä suoramyynti- ja kirppistapahtuma Heinähulinat.

Maapirtti taipuu moneksi ja pirtillä kerätäänkin kävijöiden toiveita tulevien tapahtumien suunnittelun tueksi.

Moni on kertonut tavanneensa tulevan puolisonsa ensimmäistä kertaa juuri Maapirtillä. Juhannuspäivän iltana onkin mainio tilaisuus tulla muistelemaan Maapirtin juhlatansseihin, kuinka se kaikki kävikään. Jos et ole vielä ehtinyt käymään Maapirtillä, nyt on se hetki. Eihän sitä koskaan tiedä mitä juhannuksena voi tapahtua, varsinkaan Maapirtillä.

Mari Laitinen