Joutsan kunta ei liity kuntien muodostamaan jätehuoltoyhtiöön, vaan jatkaa itsenäisenä tai sopii yhteistyöstä naapurikuntien kanssa

Joutsan teknisen lautakunnan kokouksessa 15.6. käytiin perusteellinen keskustelu Joutsan kunnan jätehuollon järjestämisestä. Käsittelyn pohjalla oli tekninen johtaja Arttu Mönkölän ja ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijon kattava selvitystyö, ja lisäksi kunnan tilaama Ympäristökonsultointi EcoChance Oy:n kesäkuussa 2022 valmistunut konsulttiselvitys Joutsan kunnan jätehuollossa tarvittavista toimenpiteistä ja niiden vaatimista resursseista. Mönkölältä oli tekniselle lautakunnalle asiaa koskien pohjaesitys. Tälle tuli kokouksessa kuitenkin lautakunnan jäsen ja varapuheenjohtaja Jarmo Liukkoselta vastaesitys, jota kannatettiin. Täten päätöksen aikaansaamiseksi äänestettiin ja siinä pitemmän korren veti Liukkosen vastaesitys äänin 2–5.

Teknisen johtajan pohjaesityksenä lautakunnalle oli neuvottelujen aloittaminen Joutsan kunnan liittymisestä osakkaaksi useamman kunnan muodostamaan jätehuoltoyhtiöön Kymenlaakson Jäte Oy:hyn ja tämän myötä Joutsan kunnan kaikkien jätehuoltopalvelutehtävien siirtäminen kyseiselle jätehuoltoyhtiölle. Kymenlaakson Jäte tuottaa jätehuollon palveluja mm. Kouvolassa, Kotkassa, Iitissä, Pyhtäällä ja Mäntyharjulla. Pertunmaalla yritys hoitaa jäteasemaa ja aluekeräyspisteitä.

Suoritetun äänestyksen selkeästi voittanut Jarmo Liukkosen vastaesitys sen sijaan lähti siitä, että Joutsan kunta ei liity nyt jätehuoltoyhtiöön, vaan jatkaa jätehuollon toteuttamista nykyisessä muodossaan itsenäisesti, tai vaihtoehtoisesti sopii jätehuollon järjestämisestä yhdessä yhden tai useamman naapurikunnan kanssa. Lisäksi esityksen mukaisesti aloitetaan pikaiset toimet Joutsan kunnan jätehuollon saattamiseksi jätelain edellyttämälle tasolle. Uuden jätelain velvoitteisiin liittyen pakkausjätteen kierrätyksestä tehdään välittömästi kilpailutus, kattaen viiden tai sitä useamman asuinhuoneiston käsittävät taloyhtiöt, ja viipymättä hoidetaan kuntoon myös kunnan jätehuoltomääräysten päivittäminen.

Vastaesityksessään Jarmo Liukkonen mainitsee, että Joutsan kunnan vastuulla on asumisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyvien jätteiden jätehuolto.

– Kunta voi järjestää jätehuollon omana toimintanaan tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Liittyminen osakkaaksi kuntien omistamaan jätehuoltoyhtiöön ei suinkaan poista kunnan vastuuta jätehuollosta, kuten virheellisesti usein kuvitellaan. Käytännössä se antaa jätehuollon päätäntävallan täysin oman kunnan ulkopuolelle. Tällä hetkellä useat pienet kunnat ovat lähinnä halukkaita irtaantumaan isoista jäteyhtiöistä, eivätkä liittymään niihin. Pahimmillaan kunnat ovat joutuneet osakassopimuksellaan vastuuseen jäteyhtiön isäntäkunnan kaatopaikan jälkihoidosta 30 seuraavan vuoden ajaksi, Liukkonen perustelee kantaansa.

Samalla hän palauttaa mieliin, että jätelain aiheuttamisperiaatteen mukaan jätehuollon kaikki kustannukset ja siihen käytettävät resurssit tulee kattaa jätemaksuilla, joten oikein hoidettuna jätehuollosta ei tulisi koitua kunnalle nettokustannuksia.

– Teknisen johtajan päätösesityksen mukainen menettely tarkoittaisi niin mittavia muutoksia jätehuollon järjestämisessä, että siihen prosessiin liittyen olisi tehtävä kuntalaisten kuuleminen, Liukkonen sanoo.

Ympäristökonsultointi EcoChangen laatimasta selvityksestä Jarmo Liukkonen kommentoi, että siinä keskitytään ainoastaan luettelemaan jätehuollon kustannuksia ja tarvittavia toimenpiteitä.

– Selvityksessä ei ole huomioitu lainkaan kunnan mahdollisia jätehuollon tuloja. Lisäksi kertaluonteisia kuluja ei ole jaettu laisinkaan niiden vaikutusajalle. Tämä selvitys ei ole riittävän laaja päätöksenteon pohjaksi, Liukkonen ruotii.

Äänestyksessä teknisen johtajan pohjaesityksen kannalle jäivät lautakunnan puheenjohtaja Ilari Suuronen ja jäsen Saku Kaistinen. Liukkosen esitystä kannattivat puolestaan hänen itsensä lisäksi jäsen Ulla Tommola sekä Markku Leskisen varajäsen Aila Niinikoski, Maija Salosen varajäsen Kari Lahtela ja Vuokko Lehtosen varajäsen Matias Lehtonen.

EcoChange Oy:n konsulttiselvityksessä nostettiin esille useita jätehuollossa tarvittavia toimenpiteitä, joiden tekemisen arvioitiin vaativan aikaa noin kahdesta neljään kuukauteen. Nykyisellään puutteena katsottiin jätehuollon järjestämisessä olevan muun muassa se, ettei Joutsan kunta ole kilpailuttanut jätteen keräystä, kuljetusta ja vastaanottoa. Uuden, heinäkuussa 2022 voimaan astuneen uuden jätelain tuomista haasteista mainittiin esimerkiksi asumisessa syntyvän pakkausjätteen erilliskeräys yhteistyössä pakkausten tuottajayhteisön kanssa taajamassa sijaitsevilta, vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä 1.7.2023 alkaen. Tässä kyse on lähinnä taloyhtiöistä.

Jätehuollon järjestämisestä on Joutsan teknisessä lautakunnassa edellisen kerran päätetty vuonna 2018. Tuolloin kunta päätti jatkaa edelleen itsenäisesti jätehuollon järjestämistä. Koska tuosta päätöksestä on kulunut jo useampi vuosi, niin muuttuneessa ja päivittyneessä tilanteessa oli teknisellä katsottu, että tämä jätehuoltoasia on syytä ottaa tässä vaiheessa uudelleen käsittelyyn. Teknisen johtajan ja ympäristötarkastajan mukaan jätehuollon asianmukaisessa järjestämisessä on olemassa haasteita.

Jätehuoltoasiaa käsiteltiin huhtikuussa iltakoulussa

Tekninen lautakunta käsitteli jätehuoltokysymystä iltakoulussaan 26.4.2023. Tuolloin paikalla olivat toimintaansa esittelemässä jätehuollon alueellisista kuntayhtiöistä Mustankorkea Oy ja Kymenlaakson Jäte Oy. Lisäksi Tulla Ky:stä kertoi jätehuollon järjestämisestä Kangasniemellä ja Lassila & Tikanoja Oyj:n edustaja puolestaan selvitti yrityksen toimintaa Joutsassa. Tekninen johtaja sai iltakoulussa tehtäväkseen valmistella asiaa.

Valmistelun pohjalta olennaisin kysymys nyt kokoontuneelle tekniselle lautakunnalle oli siis se, jatkaako Joutsan kunta jätehuollon järjestämis- ja viranomaistehtäviä kunnan omana toimintana, vai liittyykö se osaksi jätehuollon kuntayhtiötä ja sen ratkaisun myötä käytännössä ulkoistaa ko. tehtävät.

Mustankorkea Oy ja Kymenlaakson Jäte Oy olivat ilmoittaneet, että niillä olisi mahdollisuus ottaa Joutsan kunta osakkaaksi, mutta esimerkiksi aiemmin Sysmässä toimineella Salpakierto Oy:llä ei ole. Nämä nimenomaiset kolme yhtiötä valikoituivat lähempään tarkasteluun siksi, koska ne kaikki operoivat lähellä Joutsaa. Mustankorkea toimii mm. Toivakassa ja Kymenlaakson Jäte Pertunmaalla.

Kunnan teknisellä suoritetussa ao. jätehuoltoyhtiöiden vertailussa ilmeni, että alustavan arvion mukaan Mustankorkea Oy:n osakkeille tulisi Joutsan kohdalla hintaa noin 300.000–330.000 € ja että muuta liittymisen maksuvelvoitetta ei ole. Kymenlaakson Jäte Oy:n osakkeista puolestaan maksettaisiin reilut 21.000 € ja muu perittävä hinta liittymiselle olisi 42.000 €, eli puhuttaisiin yhteensä vähän päälle 60.000 eurosta. Liiketaloudelliset periaatteet ja tavoitteet kyseisillä yhtiöillä poikkeavat toisistaan ainakin siinä, että Mustankorkea Oy jakaa osakkailleen osinkoa, mutta Kymenlaakson Jäte Oy ei. Kymenlaakson Jäte markkinoikin itseään ”kokonaan kuntien omistamana, voittoa tavoittelemattomana yhtiönä”.

Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteiden kuljetus ei ole Mustankorkeassa mahdollista, mutta sen sijaan Kymenlaakson Jätteessä on. Esimerkkinä mainitun omakotitalon jätehuollon perusmaksu on molemmissa samaa tasoa (noin 37–38 €/vuosi) ja esimerkiksi otetun jäteastian tyhjennyksen hinta on Mustankorkeassa 7,70 € (Toivakka) ja Kymenlaakson Jätteessä 8,90 € (Mäntyharju).

– Yhteisvaikutukset olisivat samoja kuin Joutsan kunnan omana toimintana jatkumisessakin johtuen tehtävistä kilpailutuksista. Lisäksi vaikutuksia mahdollisesti tulisi kiinteistönhaltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta siirryttäessä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Kuntalaisen palvelutasoon muutospäätöksellä saattaisi olla myös vaikutuksia, esimerkiksi jatkossa mm. risu- ja haravointijätteen keräys ja jäteasemapalvelut tulisivat kuntayhtiön hoidettaviksi ja niiden järjestäminen olisi kunnan sijaan kuntayhtiön päätettävissä, tekninen johtaja Mönkölä alusti esittelyssään lautakunnalle.

– Mikäli oletetaan, että perusmaksut pysyisivät kaikissa tarkasteltavissa vaihtoehdoissa ennallaan, niin ne pienenisivät hieman nykytasoon nähden. Astiantyhjennysmaksu sen sijaan putoaisi jopa alle puoleen nykyiseen verrattuna. Tämä kuitenkin edellyttäisi, että siirryttäisiin kiinteistönhaltijoiden järjestämästä jätteenkuljetuksesta keskitetysti kunnan järjestämään jätteiden kuljetukseen, Mönkölä totesi.

Tekniselle lautakunnalle Arttu Mönkölä esitti, että Joutsan kunta neuvottelee Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa osakkuudesta kuntien yhteisessä jätehuoltoyhtiössä niin, että kaikki jätehuollon palvelutehtävät siirretään Joutsan kunnalta jätehuoltoyhtiölle. Jätehuoltoyhtiöön liittymistä tekninen johtaja perusteli muun muassa asiantuntevan henkilöresurssin varmistamisella.

– Mikäli jätehuoltoa jatkettaisiin kuntamme omana toimintana, vaatisi se teknisellä osastolla henkilöresurssin lisäämistä jätehuoltoon. Tekniseltä osastolta on viimeisen kahden vuoden aikana poistettu resurssia kahden henkilön verran ja työt on jaettu jäljelle jääneen henkilöstön kesken, Mönkölä selvitti. Hänen mukaansa jätehuoltoyhtiöistä Kymenlaakson Jätteen kanssa neuvottelua on puoltamassa Mustankorkeaa alempi liittymishinta.

Mönkölän pohjaesitys ei siis saanut riittävää kannatusta teknisessä lautakunnassa, joten askelmerkit viritellään nyt Liukkosen vastaesityksen mukaisesti.

Marko Nikkanen

YLÄKUVA: Lassila-Tikanojan palveluksessa työskentelevä joutsalainen Jere Hirvonen tyhjentämässä kerrostalon jäteastiaa Joutsan Hulikkalantiellä.