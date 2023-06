Joutsan koulukeskukseen yli sadan paneelin aurinkosähköjärjestelmä

Joutsan kirkonkylän koulukeskuksen A-rakennuksen katolle on juuri saatu asennettua suuri määrä aurinkopaneeleita. Hankkeen kokonaisurakoitsijana toimii avoimen tarjouskilpailun keväällä voittanut Voltium Oy Jyväskylästä. Joutsan kunta sai asianomaisesta urakasta määräaikaan mennessä yhteensä neljä tarjousta, jotka asettuivat hinnaltaan 35.950–48.900 euron haarukkaan (alv 0 %). Hankinnan kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena oli halvin hinta. Kisassa edullisimmaksi osoittautunut Voltium Oy sai urakan tekninen johtaja Arttu Mönkölän viranhaltijapäätöksellä.

Joutsan kunnan hyväksytyssä investointiohjelmassa on kuluvalle vuodelle 2023 varattu 50.000 € määräraha aurinkopaneelien hankintaan. Voltiumin tarjouksen mukainen hinta on siis noin 36.000 € sisältäen kaikki kustannukset ja järjestelmäasennukset käyttövalmiiksi asti. Määrärahasta tulee näin ollen käytettyä tässä noin 70 %. Toimialajohtajalla on toimivalta päättää hankinnoista ja sopimuksista, jotka eivät ylitä 100.000 euroa.

Arttu Mönkölän mukaan koulurakennuksen pulpettimalliselle rivikatolle asennettava aurinkosähköjärjestelmä liitetään sähköverkkoon ja se on kokonaisteholtaan 49,5 kWp (kilowattipiikkiä = huipputeho/maksimikapasiteetti). Asennustöistä vastaava ja niitä paikan päällä kohteessa johtava Voltiumin toimitusjohtaja Timo Lehtoranta kertoi, että katolle telineisiin sijoitetaan kaikkinensa 117 aurinkopaneelia yksikköteholtaan noin 420 W. Työt kohteessa alkoivat 12.6. ja paneelit ovat jo paikoillaan, mutta luovutuskuntoon työt valmistuvat vasta juhannuksen jälkeisellä viikolla.

Marko Nikkanen

Koulurakennuksen katolle asemoidaan tarkalleen ottaen 117 aurinkopaneelia, joiden tuottama kokonaisteho on noin 50 kilowattipiikkiä (kWp). Suurin osa paneeleista oli jo torstaina 15.6. paikoillaan. Kuva: Topi Lehtoranta.

YLÄKUVA: Voltium Oy Jyväskylästä urakoi aurinkopaneeliasennukset Joutsan koulukeskuksen A-rakennuksen katolle. Nostokorissa katolla asennustyöt hoitanut kaksikko: Topi Lehtoranta (oik.) vierellään Toni Puttonen.