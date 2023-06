Tuulivoima puhutti kansaa kunnanhallituksen järjestämässä kyläillassa Leivonmäellä

Joutsan kunnanhallitus jatkoi kiertuettaan, jossa johtavat poliitikot ja virkamiehet vierailevat eri tahoilla kunnan alueella kuntalaisia kuulemassa. Maanantaina vuorossa oli Leivonmäki, ja kokouspaikkana toimineeseen Kurkiauran koulun aulana olikin tullut iso joukko alueen asukkaita.

Luonnollisesti Pohjan Voiman tuulivoimahanke Höystösensuolle puhutti paljon, mutta muitakin asioita, isoja ja pieniä, puitiin runsaasti. Puolentoista tunnin tapahtumassa keskustelu velloi valtoimenaan, ja poliitikot saivat runsaasti eri näkökantoja eväiksi päätöksentekoonsa jatkossa.

Kunnanjohtaja Harri Nissinen piti alkuun tilannekatsauksen, ja hän pahoitteli jo kättelyssä katsauksen synkähköä sävyä.

– Hyvinvointialueuudistus vaikutti kuntien valtionosuuksiin ja verotuloihin. Ensi vuonna meille tulee kuntaan yli miljoona euroa vähemmän noita tuloja. Niiden kiriminen on valtavan iso homma, sillä muitakin keinoja on löydyttävä kuin veroprosentin nosto, mistä kukaan ei ilahdu. Moni kunta on tehnyt alijäämää, ja hyvinvointialueuudistus näyttääkin muodostuvan suureksi kuntauudistukseksi, jossa moni kunta ajetaan nurkkaan, totesi Nissinen realistisesti.

Yleisöltä kuultiin runsaasti kommentteja tuulivoimasta. Tuulivoimaloita luonnehdittiin niissä valtavan kokoisiksi laitteiksi, joiden idea on periaatteessa hyvä, mutta Höystösensuo paikkana täysin väärä. Auringonnousun puolelle rakennettuina niiden lavat aiheuttavat välkettä ja se taas puolestaan migreeniä.

Sadat ihmiset ovat vastustaneet hanketta adresseissa, ja useassa puheenvuorossa todettiin, että näitä mielipiteitä Joutsan kunnan tulisi kuunnella tarkoin. Myös rakennusten arvon huomattavasta laskemista oltiin huolissaan. Ainakin pari kesämökkiläistä epäili tilaisuudessa, että mökkirauha on iäksi mennyttä, ja sitä kautta kyseenalaistuu koko mökkeilyn järkevyys tuulivoimaloiden vaikutuspiirissä. Alueen kerrottiin myös jo pienentyneen niin paljon, ettei 10 ja sitä suuremman teollisen tuulivoimaryppään rakentaminen olisi vastustajien mukaan edes mahdollista.

Höystösensuon tuulivoimarakentamisessa ja etenkin sen laajuudessa hyvin keskeinen merkitys on tulevan maakuntakaavan merkinnöillä, toisin sanoen säilyykö siinä tuulivoimamerkintä vai ei. Myös myllyjen lukumäärästä saa hyvää osviittaa siinä vaiheessa.

Oletettu lainvoimaisuuspäivä maakuntakaavalle on joulukuussa, mutta on arvioitu, että se tulee siirtymään vielä eteenpäin. Maakuntakaava ottaa kantaa alueisiin, joiden katsotaan soveltuvan 10 tai useampien tuulivoimaloiden rakentamiseen. Kunnan päätettäväksi tulevat nekin alueet, mutta myös 9 tai sitä vähemmän myllyjä sisältävät alueet.

Maakuntahallitus käsittelee piakkoin yhteenvetoa viranomaislausunnoista, joita on pyydetty muun muassa kunnilta, ely-keskuksilta, Museovirastolta ja Puolustusvoimilta. Niiden pohjalta tehdään esitys, joka tulee syyskuussa jokaisen halukkaan kommentoitavaksi. Palautteen perusteella muotoillaan lopullinen esitys, jonka hyväksyy maakuntavaltuusto. Kunnan lausunto on liittynyt tässä vaiheessa maakuntakaavaan.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen (kesk.) rauhoitteli tilannetta kertomalla, ettei mitään päätöstä ole vielä tehty, vaan sen tekee aikanaan Joutsan kunnanvaltuusto.

– Tässä käydään läpi normaalit kuulemiset. Haluan rauhoittaa keskustelua, että katsotaan nyt ja selvitetään, pidetään mahdollisuus tuulivoimarakentamiseen, mutta se ei automaattisesti tarkoita päätöstä sellaisten rakentamisesta, kertoi Maukonen.

Tähän kohtaan tuli yleisöltä yrittäjämyönteinen kommentti, että ensiksi pitäisi olla käytössä selvitykset, ennen kuin osaisi vastustaa. Jukolan Maitotilalla tulisi tämän mukaan olla oikeus rakentaa omalle maalleen liiketoimintaa. Jos tämä estettäisiin, niin siitä muodostuisi kielteinen signaali niille yrittäjille, jotka mahdollisesti harkitsevat Leivonmäelle sijoittumista.

Kunnalliset päättäjät tarkastelevat tuulivoimaa myös sen taloudellisten vaikutusten kannalta. Maukonen haastoikin kaikkia kertomaan hyviä ideoita tulopohjan laajentamiseksi, sillä kriisikuntana Joutsaa ei kukaan halua nähdä. Tulojen lisäksi myös veronmaksajia tulisi saada lisää.

Viimeksi mainitussa ukrainalaisissa pakolaisissa nähtiin iso potentiaali. Moni yleisön kysymys liittyi heidän työllistymis- ja kotouttamismahdollisuuksien edistämiseen.

Muustakin kuin tuulivoimasta puhuttiin. Ylipäänsä kunnan palveluita pidettiin loistavasti järjestettyinä, ja ajoittain kielteistä keskusteluilmapiiriä pidettiin turhana.

Koulutoimen osalta tilanne todettiin vakaaksi. Varhaiskasvatuksen säilymistä Leivonmäellä pidettiin monissa yleisön puheenvuoroissa erittäin tärkeänä.

Näkötorniin on taas tehty ilkivaltaa, sillä tornin yläosista on potkittu lautoja pois. Sen korjaamista pidettiin tärkeänä. Myös vastuukysymyksistä puhuttiin.

Useiden valtion hoidossa olevien teiden todettiin yksimielisesti olevan huonokuntoisia. Kunta on yrittänyt viedä viestiä ely-keskukseen niihin panostamisesta, mutta vastaanotto on ollut enempi kovakorvainen.

Autonpesupaikkaa haluttiin kehiteltäväksi, samoin pyydettiin ja saatiin kukkaistutuksiin pieni määräraha. Leivonmäelle saattaa myös olla mahdollista saada muovinkeräys jollakin tapaa järjestettäväksi. Bussiyhteyksiä tulisi parantaa, mikä edistäisi ihmisten työssäkäyntiä seudun ulkopuolella.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Joutsan kunnanhallitus järjesti Leivonmäellä kyläillan Kurkiauran koululla. Seisomassa kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen (kesk.) hetkellä, jolloin hän avasi keskustelun Leivonmäen alueen kehittämisestä.

