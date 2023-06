Veroparatiisin hinta

Yle julkaisi sunnuntaina mielenkiintoisen tuulivoimaa koskevan artikkelin, jossa se latasi, että ”tuulivoiman tuomat verotulot voivat tehdä monesta kunnasta veroparatiisin”. Yle nojautui tässä tuoreeseen laskelmaan, jonka mukaan jo muutama kymmenen tuulivoimalaa voi tuottaa useissa kunnissa niin suuret kiinteistöverotulot, että kunta voisi pudottaa tuloveronsa jopa nollaan.

Ylen mukaan kyseisen listan kärjessä on meille kaikille tuttu Luhanka, jossa vain 18 tuulivoimalan kiinteistöverotuotto riittäisi laskennallisesti kattamaan koko kunnan nykyisen vuotuisen tuloverokertymän eli suunnilleen 650.000 €, koska yksi tuulivoimala tuottaa lähdössä kiinteistöveroa keskimäärin noin 35.000 € vuodessa. Luhangan tuloveroprosentti on tänä vuonna vain 5,86 %. Olisihan se melkoinen valttikortti ja ässä hihassa, jos Luhanka pystyisi markkinoimaan itseään kuntana, jossa tuloveroprosentti on pyöreä nolla. Tai vaikka vain kaksi. ”Luhanka – veroparatiisi Päijänteen äärellä!” Ihme, jollei tällainen slogan herättäisi huomiota.

Joka mitalilla on tunnetusti kääntöpuolensa. Siitä todisteena on Joutsan seudullakin koko ajan kovemmille kierroksille äityvä tuulivoimakeskustelu puolesta ja vastaan. Luhangassa väännetään tunteella peistä Latamäen jo olevista ja erityisesti Latavuoreen kenties tulevista myllyistä. Joutsassa puolestaan isketään sumeilematta yhteen Leivonmäen Höystösensuolle kaavaillusta jopa 17 myllyn tuulivoima-alueesta. Myllytyksessä ovat molemmissa etenkin kunnanjohtajat. Ja tietysti vireillä olevien hankkeiden takana olevat tahot: Luhangassa Suur-Savon Sähkö Oy ja Joutsassa Pohjan Voima Oy.

Luhangassa Tuomo Kärnä on saanut runsaasti arvostelua osakseen toiminnastaan ja roolistaan tuulivoimahankkeissa. Monia epäkohtia on nostettu tässä mielessä esille. Joutsassa puolestaan Harri Nissinen saa ryöpytystä niskaansa, koska hänen on tulkittu voimallisesti rummuttavan Höystösensuon tuulivoimapuiston puolesta. Toki ne tahot, jotka kannattavat tuulivoiman rakentamista Joutsan seudulle, eivät näe ainakaan tässä valossa perusteita moitiskella kuntapomoja.

Toisella vaakakupilla istuu vaikutusvaltaisena, kylmänä ja ilmeettömänä, mutta toisaalta myös monessa mielessä lämmittävänä itse kuningas eli euro: kunnalliset ja alueelliset yritys- ja elinkeinovaikutukset, maanvuokra- ja kiinteistöverotuotot, kohteen rakentamisaikaiset työt ja valmistumisen jälkeen tv-teollisuusalueen yllä- ja kunnossapito jne.

Toisella vaakakupilla puolestaan painavat lyijynlailla alati tärkeät ja usein korvaamattomat luontoarvot, maisemavaikutukset, huolet koskien lintuja, muita siivekkäitä ja metsäneläimiä, mahdollinen alueen vetovoiman katoaminen, kiinteistöjen ja asuntojen arvon heikkeneminen, negatiiviset terveysvaikutukset, meluhaitat, ongelmajätekysymykset jne.

Veroparatiisilla on hintansa. Onko se kaikesta huolimatta liian kova?

Marko Nikkanen