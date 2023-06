Työsuojeluilmoitukseen liittyen Joutsan kunta käynnistää palvelukeskuksen valmistelun ja sisäisen viestinnän kehittämisen

Joutsan kunnanhallitus valtuutti 8.5. kokouksessaan kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukosen selvityshenkilöksi 13.3.2023 saapuneeseen ja kunnan työsuojelutoimikunnassa 18.4. käsiteltyyn työsuojeluilmoitukseen. Työsuojelutoimikunta edellytti omassa päätöksessään asianosaisten kuulemista ja niiden pohjalta tehtäviä työnantajan toimenpiteitä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja kutsuttiin työsuojelutoimikunnan toimesta toteuttamaan kuulemiset.

Maukonen kertoi, että kuulemisprosessi on käyty loppuun. Kuulemiset on suoritettu asianosaisten kesken kolmena eri päivänä (9.5, 30.5. ja 5.6.2023). Läsnä niissä on ollut myös Joutsan kunnan työsuojelupäällikkö Arttu Mönkölä.

– Kesäkuun viidentenä järjestetyssä tilaisuudessa päätettiin hyvässä yhteishengessä kaikkien asianosaisten kesken toimenpiteistä, joihin voidaan työturvallisuuslain mukaan työnantajan toimesta ryhtyä ja jotka ovat työsuojelullisia asioita. Näitä ovat TVA:n eli tehtävien vaativuuden arvioinnin käyttöönotto, palvelukeskuksen valmistelun edistäminen sekä sisäisen viestinnän kehittäminen, Maukonen totesi.

Koska Joutsan kunnanhallitus oli päättänyt jo toukokuun lopussa TVA:sta, niin nyt 12.6. pidetyssä kokouksessaan se päätti palvelukeskuksen valmistelun ja sisäisen viestinnän kehittämisen aloittamisesta. Samassa yhteydessä hallitus valtuutti Joutsan kunnan talous- ja hallintojohtaja Matias Penttisen valmistelemaan ja toteuttamaan asiaa.

Palvelukeskuksella tässä asiayhteydessä tarkoitetaan Pauliina Maukosen mukaan hallinnollisten tukipalveluiden uudelleen organisointia ja järjestämistä. Siitä voitaisiin käyttää myös nimitystä ”resurssikeskus”.

– Palvelukeskuksen tehtävänä on tukea kunnan hallintoa äkillisissä muutostilanteissa, kuten sairastumisissa ja henkilöstövaihdoksissa niin, että keskeiset toiminnot pystytään silloinkin hoitamaan joustavasti ilman erillis- tai sijaisjärjestelyjä. Siirtyminen palvelukeskusmalliin tarkoittaa siis työtehtävien uudelleen järjestelyä. Sen avulla pystytään puuttumaan aiempaa paremmin työperäiseen psykososiaaliseen kuormitukseen. Palvelukeskusajattelu on kunnan näkökulmasta myös varautumista lähitulevaisuudessa tapahtuviin eläköitymisiin hyvissä ajoin, Maukonen sanoi.

Tämä työsuojeluilmoitusasia tuli julkiseksi vasta nyt päätösvaiheessa, kun kunnanhallitus päätti työnantajan toimenpiteistä. Asia kokonaisuudessaan salattiin aiemmin (kh 8.5.2023) luottamuksellisena, ei-julkisena, yksityisyyden suojan piiriin kuuluvana työelämän tietosuojalainsäädännön perusteella.

Marko Nikkanen