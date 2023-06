Sana sunnuntaiksi: Jaa, ei se varmaan minua koske… Se kutsu…

Onpa ollut hienoja juhlia nyt monessa kodissa. Ja kutsuvieraita. Mutta on myös niitä ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta kutsua vieraita ja niitä, joita ei ole kutsuttu mihinkään juhliin. Maailman silmissä vähäosaisia, köyhiä, jopa mitättömiksi haukuttuja.

Mutta erityisesti he ovat Jumalan rakkaita. Jaa, miksi? No siksi, että he eivät ylenkatso juhlakutsuja, eivät hylkää toisia avuntarvitsijoita, vaikka usein oman lamaannuksen keskellä ei ole välttämättä voimavaroja auttaa.

Jumalan kutsu juhliin on lähetetty kaikille. Saamme elämänaikana myös lisäkutsuja, muistutuksia Pelastusmahdollisuudesta. On sitten oma asiamme, otammeko kutsun vastaan.

Sakkeuksella oli sisäinen huono olo, vaikka omaisuutta oli. Pienikokoinen mies, kaikkien hyljeksymä, sillä hän oli rikastunut “laillisella varastamisella”, yleisellä tullimiesten tavalla kerätä omaan taskuun rahaa lisätullimaksuilla…

Ja tuo mies oli saanut sydämen kutsun tutustua Jeesukseen.

“Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikunapuuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös ja sanoi: ”Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi.”

Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. (Luukkaan evankeliumista).”

Jeesuksen toiminta oli mielenkiintoinen. Hän sanoi, että tulee kylään, syömään, mikä osoitti, että Hän koki Sakkeuksen ystäväkseen. Sanallakaan Jeesus ei puhunut mitään pahoista teoista, synnistä, ei tuominnut, vaan kohteli ystävänä. Ja se sulatti Sakkeuksen sydämen, joka tuli ihan itse synnintuntoon ja teki parannuksen.

Jeesus kutsuu sinuakin ystäväkseen, tulee kotiisi ystävänä, sydämeesi asumaan hyvyyden ja armon lähteenä. On sinusta kiinni, avaatko oven sydämeesi vai jätätkö Hänet ulkopuolelle. Jeesus ei sinua tuomitse vaan armahtaa, kun uskot Häneen.

Siunattua kesäaikaa sinulle ja rohkeutta ottaa Pelastajan kutsu vastaan.

Mirkku Tammisto

diakoni, vt. kanttori