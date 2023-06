Mielipide: Melkoista vehkeilyä

Palasin viime vaaleissa kuntapolitiikkaan. Olin aikanaan mukana Leivonmäen politiikassa ja siinä oli omat kiemuransa, mutta onhan tämä Joutsan meno osoittautunut sellaiseksi, että välillä ihan puhalluttaa!

Minäkin olen saanut viime aikoina maistiaisia viesteistä, jotka joku voisi tulkita jopa painostavan tai jopa uhkaavankin sävyisiksi. Sitten on kuulemma ollut näitä ”taustapuheluita”, joissa sävyn on kerrottu olevan samanmoinen. Kokousovien takana onkin sitten ollut välillä melkoinen sirkus.

Meiningin nimi on, että sitä joko pitäisi olla samaa mieltä kuin kepu tai sitten olet vastapuolella. Tätä näytelmää on nähty koko kaksi vuotta. Kepu haluaa ulottaa lonkeronsa kaikkialle, jopa nyt siihen ketä valitaan mihinkäkin tehtävään muille kuuluvia paikkoja koskien.

Keskustalla on ollut kaksi kärkipuheenjohtajaa, siis myös kunnanhallituksen puheenjohtajuus. Siinä pitäisi vaalia yhteistyötä ryhmien välillä. Kun katselee vaikka somen ulostuloja ja muuta toimintaa taustalla, voin ainakin omalta osaltani todeta, että tämä yhteistyö on tullut maaliin.

Osaan poliitikoista tämä vehkeily osuu ja uppoaa. Mutta on meitä ainakin muutama selkärankainen poliitikko, jotka viis veisaamme noista. Me ajamme asioita edelleenkin kuntalaisten lähtökohdista. Siihen kuuluu, että asioista on uskallettava olla eri mieltä ja että virkamiehiltä olisi edes vähän uskallettava jotain vaatiakin.

Kari Tapper

Leivonmäki, valtuutettu, ps.