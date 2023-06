Kaksikymmentävuotiasta Leivonmäen kansallispuistoa juhlittiin

Rutalahden Letkaliiterillä juhlittiin sunnuntaina 20-vuotiasta Leivonmäen kansallispuistoa. Juhlassa puhunut ympäristöministeriön ylijohtaja Tarja Haaranen kuvasi maaliskuussa 2003 perustetun puiston syntyhistoriaa pitkäksi. 1960-luvulla oli Haarasen mukaan havahduttu siihen, että alueella on poikkeuksellisen hieno, monimuotoinen ja kansainvälisestikin arvokas keidassuo.

1970-luvulla Keski-Suomen seutukaavaliitto alkoi ajaa Haapasuon suojelua, ja vuonna 1973 sisäasiainministeriön alainen ympäristönsuojeluneuvottelukunta ehdotti kansallispuiston perustamista Rutajärven ja Haapasuon alueelle. Puiston perustamista esitti virallinen kansallispuistokomiteakin vuonna 1976.

Puisto toteutui vasta vuonna 2003. Hanke sai kritiikkiä monelta taholta, taloudellisia syitä pidettiin ehkä tärkeimpänä vastustukseen. Puiston historiaa voikin Haarasen mukaan pitää suomalaisen luonnonsuojeluhistorian läpileikkauksena.

– Nykyään tilanne kansallispuistojen perustamisen suhteen on aivan toisenlainen. Meille tulee ympäristöministeriöön vuosittain todella paljon esityksiä uusista kansallispuistoista, ja voi sanoa, että monet kunnat kilpailevat siitä, että saisivat omalle alueelleen kansallispuiston.

Kansallispuistojen ensisijainen tarkoitus on Haarasen mukaan turvata luonnon monimuotoisuus. Puistot palvelevat Haarasen mukaan myös virkistystä ja ovat suosittuja retkikohteita. Nauttiessaan luonnosta kävijät voivat hyödyntää paikallisten yritysten palveluja. Metsähallituksen laskelmien mukaan kävijöiden rahankäyttö tuo yleensä lähialueelle yli kymmenen euroa jokaista puistopalvelua sijoitettua euroa kohti.

– Leivonmäen kansallispuiston kävijöiden rahankäytöstä lähialueelle syntyviä tulovaikutuksia on viime vuonna arvioitu olevan noin 0,7 miljoonaa euroa eli merkittävä summa, kertoi Haaranen.

Virkistyskäyttöpäällikkö Tuula Peltonen Metsähallituksesta kertoi luontoarvoja vahvistetun Leivonmäen kansallispuistossa monin tavoin, esimerkiksi ennallistamalla soita ja palauttamalla entisiä talousmetsiä luonnontilaisen kehityksen alkuun. Puiston lajistoa Peltonen kuvasi monipuoliseksi ja rikkaaksi.

Erityispiirteenä Leivonmäellä on Peltosen mukaan yhteisöllisyys ja yhteistyö: alueen asukkaat, yhdistysväki ja kunta ovat rakentaneet kansallispuistosta yhdessä elävää ja aktiivista luontokohdetta. Nyt elämme kuitenkin hänen mukaansa aikaa, jossa tulevaisuus näyttää epävarmalta, elämäntapamme muuttuu kaupunkilaisemmaksi, liikumme liian vähän ja kärsimme stressistä.

– Tiedämme hyvin, että mitä hyvinvointivaikutuksia luonnossa olemisella ja luonnossa liikkumisella on meille. Se vähentää stressiä, alentaa verenpainetta ja sykettä. Parantaa meidän elimistömme puolustuskykyä. Mitä useammin luonnossa olemme ja mitä pitempään viivymme, niin sen vahvempia nämä vaikutukset ovat.

Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry:n puheenjohtaja Merja Olenius muisteli puiston perustamista edeltäneitä aikoja. Vuonna 2001 ympäristövaliokunnan vieraillessa Leivonmäellä oltiin jo melko varmoja puiston perustamisesta, ja sen nimeksi uskallettiin jo esittää Leivonmäen kansallispuistoa.

– Siihen kyllä suhtauduttiin aluksi aika penseästi. Kuitenkin ympäristövaliokunnan keskisuomalainen jäsen Susanna Huovinen totesi, että Leivonmäen kansallispuiston nimi kuvaa tätä puistoa oikealla tavalla ja antaa sille paikkakunnan. Lopulta kunnan nimi kelpasi ensimmäistä kertaa kansallispuiston nimeksi, muisteli Olenius.

Seuraavana vuonna oli jo valmisteilla asetus puiston perustamiseksi. Tuolloin eduskunnan täysistunnossa muun muassa keskisuomalainen kansanedustaja Lauri Oinonen totesi puiston tuovan mahdollisuuksia pienen keskisuomalaisen maaseutukunnan matkailuelinkeinon kehittämiseen. Näin on Oleniuksen mukaan tapahtunut.

– Matkailuelinkeino on alueella kehittynyt erittäin suotuisasti. Leivonmäen kansallispuisto on edelleenkin, sen uskallan sanoa, erityisesti kaikille leivonmäkeläisille ja rutalahtelaisille tärkeä asia. Se on vetovoimainen ja arvokas luonto- ja matkailukohde niin Joutsan kunnalle kuin koko Keski-Suomelle.

Juhlan ohjelmassa oli runsaasti musiikkia. Esiintymässä oli muun muassa leivonmäkinen Eva Vikman, joka esiintyi Erkki Rännälin säestämänä.

Puheiden ohella Lekyn ja Metsähallituksen järjestämän 20-vuotisjuhlan ohjelmassa oli muun muassa opastettu kävelyretki Koskikaran kierrokselle ja musiikkiesityksiä. Juhlassa luovutettiin Lekyn arkistot toimitettavaksi Rutalahden kyläarkistoon ja muistettiin Lea-Elina Nikkilää kiitoksena esimerkillisestä työstä Leivonmäen kansallispuiston hyväksi paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa Merja Olenius (vas.) ja Lea-Elina Nikkilä.