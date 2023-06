Lahtelaiselle opastaja Tiia Otavalle “Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Stora Enson joutsalaislähtöiselle opastaja Tiia Otavalle on myönnetty ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

– Tiia taitaa sen, mitä tekee. Hän on ongelmanratkaisija vailla vertaa. Hän on aina valmis selvittämään ongelmat loppuun asti ja opastamaan niin uusia kuin vanhojakin työntekijöitä sekä harjoittelijoita. Tiialla on tilanteessa kuin tilanteessa positiivinen asenne ja aito halu auttaa muita. Hän on helppo lähestyttävä ja ohjeistaa kärsivällisesti. Kiireittensä keskellä hän ehtii vastaamaan yhteydenottoihin, vaihtaa kuulumiset ja antaa tarvittavat neuvot, jotta puunkorjuuprosessi jatkuu keskeytyksettä, todetaan stipendin perusteluissa.

Lisäksi perusteluissa tuodaan esille, että Tiian kaltaisia ihmisiä tulisi olla joka työyhteisössä.

– Rauhallisuus ja selkosuomenkielinen tapa selvittää esim. ATK:n koukerot ”mettäjermuille”, ovat ne ominaisuudet, joilla Tiia on ansainnut arvostuksensa metsäkoneyrittäjienkin keskuudessa. Tiia on metsämieshengen ylläpitäjä ja työyhteisön hyvä tyyppi ja todellakin ansainnut tunnustuksensa.

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja, todetaan säätiön julkaisemassa tiedotteessa.

Stipendiä esittivät KouMet Oy:stä toimitusjohtaja Jussi Laakso, Stora Enso Metsästä katkonta- ja laatuasiantuntijat Jussi Komulainen ja Timo Rauhansalo, hankintapäälliköt Katriina Neva ja Pasi Tirkkonen, operaatioasiantuntija Sari Nurmela, operaatiopäällikkö Markku Oikari, kehityspäällikkö Kimmo Roininen ja ostopäällikkö Jorma Rännäli.

Metsämiesten Säätiö on vuonna 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen.

