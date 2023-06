Kesäteatterin pauloissa

Olen jo nuoresta käynyt katsomassa teatteria, niin ammattilaisten tekemänä kuin harrastelijateatteria. Teatterissa saat uppoutua toiseen maailmaan. Välillä tuo maailma on hulvaton ja kommelluksia täynnä, välillä taas traaginen, tunteita herättävä tai ajatuksia herättelevä. Hetken saat olla osa jotakin muuta todellisuutta.

Vuosikausia mietin, että haluaisin itsekin olla osa tuota maailmaa ja viihdyttää kansaa, mutta en oikein osannut tehdä asialle mitään. Kun tulin Joutsaan, kävin tietenkin katsomassa paikallisia kesäteattereita, joita on parhaimmillaan ollut useita. Kaikki esitykset ovat aina olleet viihdyttäviä ja saaneet minut nauramaan ja hyvälle tuulelle.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Ehkä parhaiten muistan kuitenkin Aira Moilasen, joka esittäessään vanhaa rouvaa eräässä Joutsenlammella esitetyssä näytelmässä, teki minuun lähtemättömän vaikutuksen. Ehkäpä tuosta näytelmästä kipinä lavalle rupesi kytemään ja päätin, että minäpä kysyn kuinka ryhmään pääsisi mukaan. Onnekseni seuraavan kesän näytelmässä olikin rooli vailla tekijää ja pääsin mukaan antoisan, mielenkiintoisen ja ajoittain haastavan harrastuksen pariin.

Mutta hetkeäkään en ole katunut, eikä yksikään harjoitus ole mennyt ilman hersyviä naurun purskahduksia. Tuon ensimmäisen näytelmän nimi oli Ameriikan Armas ja siinä pääsin hyppäämään amerikkalaisen kabareetanssijan Elisabethin saappaisiin ja mikä kokemus se olikaan. Siinä vaiheessa se kipinä muuttui roihuksi ja minusta tuli osa omaa näyttelijäperhettäni!

Olen saanut olla osa tätä perhettä jo yli kymmenen vuotta ja sinä aikana olen saanut olla upea amerikkalainen kabareetähtönen, epämiellyttävä armeijan lääkäri, heppoja rakastava nuori tyttö ja hieman hipahtava matkailuyrityksen työntekijä. Siis muun muassa. Jotkut roolit jäävät elävästi mieleen, jotkut taas unohtuvat, mutta jokin fraasi tai lause saattaa palauttaa sen elävänä mieleen.

Muutaman viime vuoden olemme olleet etuoikeutettuja ja näyttelijämme Mervi Ruokola-Parkkonen ja ohjaajamme Jarmo Laakso ovat kirjoittaneet meille näytelmät. Myös te, arvoisat katsojat, olette etuoikeutettuja ja näette nämä uudet, ennen esittämättömät näytelmät ensimmäisenä.

Näin on myös tänä kesänä, kun näytelmä Aallottaret saa ensi-iltansa Joutsan nuorisoseurantalolla 30. kesäkuuta. Tänä vuonna on taas luvassa koomisia tilanteita, kun kylän uimaranta meinataan sulkea ja taloyhtiön kantaaottavat puuhakkaat naiset päättävät pistää lusikkansa siihen soppaan.

Astuessani lavalle muu maailma katoaa ja minusta tulee roolihenkilöni. Uppoudun hänen maailmaansa, oli se maailma sitten armeijan harmaissa, Virossa hotellissa tai vanhainkodissa. Tänä vuonna lavalle astuu Eeva, joka on sekoitus vallankaappauksesta haaveilevaa puuhanaista ja impulsiivista sopankeittäjää. Se miksi minä siellä lavalla olen, on se, että haluan, että te arvoisat katsojat viihdytte ja nautitte ja saatte hetken olla osa sitä maailmaa, jonka me teille luomme. Tervetuloa teatteriin!

Aili Tarvainen

Talkooteatteri tämän kesän näytelmä kantaa nimeä Aallottaret ja ensi-iltansa se saa 30.6. Kuva: Jarmo Laakso

JS 11.9.2020 Viihdyttävää kesäteatteria harrastajilta yleisölle – Joutsan Nuorisoseuran Talkooteatteri 25 vuotta ja vähän enemmänkin