MPY Osuuskunnan hallitus esittää tytäryhtiöidensä myyntiä

Tietotekniikkapalveluihin ja tietoliikenteeseen erikoistuneen MPY-konsernin emoyhtiö MPY Osuuskunnan hallitus esittää osuuskunnan kokoukselle tytäryhtiöidensä MPY Telecom Oyj:n ja MPY Yrityspalvelut Oyj:n myyntiä. Kilpailutuksen tuloksella ensin mainitun ostajaksi on valittu Infranode ja jälkimmäisen ostajaksi Tietokeskus. MPY tiedotti asiasta hiljattain.

MPY:n tiedotteessa todetaan valokuiturakentamisessa olevan Suomessa menossa kova kasvuvaihe ja MPY Telecomilla olevan erittäin hyvät edellytykset kasvaa merkittäväksi toimijaksi myös Mikkelin alueen ulkopuolella. Tämän kasvuvaiheen katsotaan kuitenkin vaativan uusia pääomia. Yhtiön mukaan muuttunut markkinatilanne vaikutti osaltaan myyntipäätökseen ja sen ajoitukseen.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Suunniteltujen yrityskauppojen kauppahinnan on kerrottu olevan yhteensä noin 75 miljoonaa euroa. Veloilla ja myyntiin liittyvillä kuluilla kauppahinnaksi muodostuu yhtiön mukaan noin 4.000 euroa per MPY Osuuskunnan osuus. MPY:llä on 7.909 jäsentä ja 16.506 osuutta.

MPY:n mukaan hallitus katsoo, että parhaiten ja tasapuolisimmin omistajien etuja ajava ratkaisu on varojen jakaminen omistajille. Hallituksen suunnitelman mukaan varojen jako tapahtuisi vaiheittain. Valtaosa kauppahinnasta, josta on vähennetty velat ja kauppaan liittyvät kulut, tulisi kaupan toteutuessa jakoon loppuvuodesta 2023. Jaettavat varat jäävät suurelta osin Etelä-Savon alueelle ja suurin omistajaryhmä on yksittäiset kotitaloudet.

Jos myyntiesitys hyväksytään MPY Osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 27.6., alkaa hallitus valmistella osuuskunnan toiminnan vaiheittaista alasajoa. Päätökset alasajosta tekee jäsenistö osuuskunnan kokouksissa.

MPY rakentaa parhaillaan valokuituverkkoa Joutsan taajama-alueella.

Tarja Kuikka