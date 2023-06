Luhangan kunnan tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, ettei kunnanjohtaja Tuomo Kärnälle ja viidelle muulle tilivelvolliselle myönnetä vastuuvapautta tilikaudelta 2022

Luhangan kunnan tarkastuslautakunnalta on 7.6.2023 valmistunut Kuntalain 121 pykälän mukainen arviointikertomus vuodelta 2022. Se on tullut julkiseksi 8.6. aamulla. Asianomainen arviointikertomus tulee esille tänään 8.6. illalla pidettävässä Luhangan kunnanvaltuuston kokouksessa, vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelyn ja tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.

Luhangan kunnan tarkastuslautakunta on kokouksessaan 7.6. hyväksynyt puheenjohtaja Juhani Räsäsen tekemän ehdotuksen, jonka mukaan se esittää kunnanvaltuustolle, että tämä hyväksyy Luhangan kunnan tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022 lukuun ottamatta Antti Aroa, Antti Huttusta, Tuomo Kärnää, Marja-Leena Nurmista, Pirkko Vilkmania ja Hilkka Weijoa.

Tuomo Kärnä on Luhangan kunnanjohtaja ja muut viisi ovat kunnanvaltuutettuja, ja kuuluvat myös kunnanhallitukseen. Hilkka Weijo (kok.) on kunnanhallituksen puheenjohtaja ja Pirkko Vilkman (kesk.) varapuheenjohtaja. Kunnanhallituksen jäseniä ovat vuonna 2022 olleet Antti Aro (ps.), Antti Huttunen (sd.) ja Marja-Leena Nurminen (kesk.). Luhangan kunnanhallituksessa ovat tuolloin istuneet edellä mainittujen lisäksi myös Pentti Haverinen (kesk.) ja Aki Virtaniemi (kok.).

Tätä päätöstä koskevan keskustelun yhteydessä tarkastuslautakunnan varsinainen jäsen, varapuheenjohtaja Eino Polvela teki lautakunnan kokouksessa vastaehdotuksen, että vastuuvapaus myönnetään kaikille tilivelvollisille, mutta tätä ei kannatettu, joten puheenjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Tarkastuslautakunnan kokoukseen osallistuivat puheenjohtaja Juhani Räsäsen ja varsinainen jäsen, varapuheenjohtaja Eino Polvelan lisäksi varsinaiset jäsenet Susanna Nurmi ja Risto Masalin. He kaikki ovat jo allekirjoittaneet kokouksesta laaditun pöytäkirjan.

Tarkastuslautakunta perustelee edellä olevaa päätöstään seuraavasti:

”Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä on jatkanut lakien, säännösten ja sopimusten vastaista toimintaansa tilikauden aikana kuten arviointikertomuksessa ja väliraportissa on osoitettu. Hän ei ole saapunut tarkastuslautakunnan kuulemistilaisuuteen eikä ottanut vastaan tarkastuslautakunnan hänelle toimittamaa kirjallista haastattelumateriaalia. Kunnanhallituksen valmistelijana ja esittelijänä hän on tehnyt esityksiä kiinteistöverotietojen osalta, jotka rajoittavat tarkastuslautakunnan suvereenia tiedonsaantioikeutta (KL 124 §) ja jotka haittaavat ja estävät lautakunnan toimintaa. Tuulivoimahankkeen valmistelussa hän toiminut taitamattomasti ja mahdollisesti lainvastaisesti kolmoisroolissaan tuulivoimayhtiön hallituksen jäsenenä, kunnanjohtajana ja maanomistajana suunnitellulla tuulivoima-alueella. Hän ei ole jättänyt lain (KL 84 §) edellyttämää ja tarkastuslautakunnan pyytämää sidonnaisuusilmoitusta maanomistuksestaan tuulivoima-alueella. Toiminnallaan kunnanjohtaja muodostaa kunnalle vakavan mainehaitan. Kunnanhallitus Pentti Haverista ja Aki Virtaniemeä lukuun ottamatta ei ole kantanut työnantajavastuutaan kunnanjohtajan toiminnasta ja on myös omilla päätöksillään haitannut tarkastuslautakunnan toimintaa ja vaarantanut kunnan tulevaisuuden huonosti valmistellulla ja kiistanalaisella tuulivoiman osayleiskaavapäätöksellä. Kunnanhallitus ei ole tarttunut tarjottuun mahdollisuuteen erimielisyyksien ratkaisemiseksi yhdessä sopimalla.”

Luhangan kunnan tilintarkastaja Mika Mikkonen (JHT, HT) Mikkelin Tilintarkastus Oy:stä esittää lausunnossaan vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022. Tarkastuksen tuloksena Mikkonen toteaa muun muassa, että ”Kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti, kun huomioidaan, että vuoden 2023 talousarvio on hyväksytty vuoden 2023 tammikuussa. Kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti”.

Julkaisemme tässä Luhangan kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 kokonaisuudessaan.

Luhangan kunta, Tarkastuslautakunta:

Arviointikertomus vuodelta 2022

”1. Tarkastuslautakunta

1.1 Kokoonpano

Kunnanvaltuuston toimikaudelle 2021–2025 valitsemat tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet): Juhani Räsänen, pj. (Sakari Halmemies), Eino Polvela, vpj. (Tuomo Laine), Risto Masalin (Pirkko Sievänen), Susanna Nurmi (Anna-Marja Vilander) ja Tuula Väänänen (Jorma Rantala).

1.2. Tehtävät

Kuntalain 121.1 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tuloksellisuutta tarkastellaan laajasti toiminnan onnistuneisuutena, arvioiden miten hyvin kunta täyttää tehtävänsä asukkaiden palvelujen tuottajana. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

1.3 Toiminta

Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2022 aikana kahdeksan kertaa. Lautakunnan työskentely on ollut hyvähenkistä ja päätökset on tehty yksimielisesti. Risto Masalinin estyneisyys luottamustoimen hoitamisesta jatkui edellisen vuoden puolelta 30.4.2022 asti. Hänen tilallaan on toiminut henkilökohtainen varajäsen Pirkko Sievänen. Tuula Väänäsen jätettyä eronpyyntönsä 21.4.2022, hänen sijaisenaan on toiminut henkilökohtainen varajäsen Jorma Rantala ja Eino Polvelan jätettyä eronpyyntönsä 3.5.2022, häntä on sijaistanut henkilökohtainen varajäsen Tuomo Laine.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 esiteltiin kunnanvaltuustossa 29.6.2022 ja väliraportti 19.1.2023. Sidonnaisuusrekisteriä on päivitetty 16.2. ja 30.11. ja tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2023 tehtiin 30.11.2022.

Uusi hallinnon ja talouden tarkastelupalvelujen sopimus hyväksyttiin tarkastuslautakunnan esittelystä kunnanvaltuustossa 18.5.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on osallistunut syksyn 2022 aikana kolmesti Keski-Suomen hyvinvointialueen ja kuntien tarkastuslautakuntien puheenjohtajien verkoston yhteiseen Teams-työskentelyyn.

Lautakunnan kuultavina ovat olleet kunnanvaltuuston puheenjohtaja Marjo Merivirta ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Weijo.

Lautakunnan työskentelyssä keskeinen työtapa on ollut keskustelut, jotka on tallennettu. Arviointivuoden osalta tallenteiden hyödyntäminen on jäänyt vajaatehoiseksi ja arviointikertomus on jouduttu tekemään pääasiassa vertaamalla vuoden 2022 toimintakertomusta vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja kuntastrategiaan (2019) sekä tarkastelemalla kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston pöytäkirjoja.

Tarkastuslautakunta on edellisen vuoden tapaan joutunut näkemään paljon vaivaa perustoimintaedellytystensä turvaamiseen. Lautakunta ei ole saanut kohtuullisessa ajassa käyttöönsä kaikkia tarvitsemiansa ja sille laillisesti kuuluvia tietoja. Kiinteistöverotiedot tarkastuslautakunta sai käyttöönsä vasta joulukuussa kymmenen kuukauden odottamisen jälkeen. Kunnanjohtaja Tuomo Kärnää ei ole puolentoista vuoden aikana onnistuttu saamaan lautakunnan kuultavaksi.

Tarkastuslautakunta on useimmissa kokouksissaan joutunut käsittelemään lautakunnan ja hallintojohdon välisiä erimielisyyksiä. Vuoden 2021 arviointikertomusta ei ole hallinnossa käsitelty kuten laki edellyttää. Sen sijaan tarkastuslautakunnan erottamishanke oli vireillä hallituksessa jo huhtikuussa. Erottamiseen johtaneen virallisen prosessin käynnisti kunnanjohtaja esittelyllään kunnanhallituksen kokouksessa 26.9.

Tarkastuslautakunnasta eronpyyntönsä jättäneiden jäsenten tilalle ei onnistuttu vuoden 2022 aikana eikä sen jälkeen valitsemaan uusia jäseniä, mikä kertoo hallinnon vakavista ongelmista. Hallintojohdon ja tarkastuslautakunnan välinen ristiriita on raskauttanut myös muuta hallintokoneistoa lisäten asioiden käsittelyjen määrää. Tämä näkyy hallintopäätösten lukuisissa menettelytapavirheissä ja päätöksien oikaisupyyntöinä ja uudelleen käsittelyinä.

Hallintojohto ei ole tarttunut tarkastuslautakunnan tarjouksiin ristiriitojen ratkaisemiseksi sovittelulla.

Talouden arvioinnin osalta tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kustannuspaikkojen välillä tapahtuneisiin siirtoihin tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen ja vahvistamattoman tilikauden talousarvion sisällä tapahtuneisiin kustannuspaikkojen välillä oleviin siirtoihin sekä budjettiin tulleeseen tuntuvaan lisäykseen. Lautakunta ei ole kyennyt selvittämään, miksi muutoksia on tehty ja millä valtuuksin. Päätöksiä muutoksiin ei löydy pöytäkirjoista.

2. Tavoitteiden toteutuminen ja toiminnan tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi

2.1 Yleistä

Koronapandemia saavutti Luhangan jälkijättöisesti, kun tartunnat alkoivat yleistyä kunnassa vasta vuoden 2022 puolella. Tartuntojen tavanomaistuminen, rokotusten vakiintuminen ja erityisesti helmikuussa alkanut sota Ukrainassa siirsivät median kiinnostuksen ja yleisen huomion nopeasti pois taudista vuoden 2022 aikana. Koronan ja rokotusten vaikutusta väestöön eikä sodan vaikutusta kunnan varautumisvalmiuteen toimintakertomuksessa ole kuvattu.

Hyvinvointialuehallinnon valmistelu työllisti kunnan viranhaltijoita edelleen. Henkilöstön sairauspoissaolot edelliseen vuoteen verrattuna ovat kaksinkertaistuneet. Syitä sairauspoissaolojen voimakkaaseen kasvuun ei tiettävästi ole analysoitu.

Kunnan taloustilanne on jatkunut suotuisana. Ennusteen mukainen väestön väheneminen on pysähdyksissä kolmatta vuotta.

2.2 Talous

Kunnan taloudellinen tilanne säilyi vuonna 2022 hyvänä. Tilikauden tulos oli 53.000 euroa ylijäämäinen. Kunnallisveron tilitykset lisääntyivät 1,4 % (Suomessa keskim. 5,1 %). Osuus yhteisöverosta laski 6,3 %, kiinteistöveron tilitykset kasvoivat 5,1 %. Kunnallisveroprosentti (18,5 %) säilyi edelleen maakunnan alhaisimpana. Käteiskassavaranto oli 2,2 milj. eur (1,8 milj. eur v. 2021) vuoden lopussa.

Investointimenojen vähäisyyden vuoksi rahoitusasema parantui edellisestä vuodenvaihteesta 414.103 eurolla. Investointeihin käytettiin 141.000 euron varauksesta vain 12.200 euroa (8,4 %). Hyvässä taloustilanteessa taloussuunnitelmaan sisältyneiden investointien toteuttaminen olisi ollut tarkoituksenmukaista. Korjaussuunnitelma toteutettiin täysimääräisenä. Korkotason edelleen noustessa pienelle kuntataloudelle riskin muodostaa 2,49 milj. euron lainakanta. Asukaskohtainen velkaosuus on 3.599 euroa (3.833 eur v. 2021). Hyvässä likviditeettitilanteessa mahdollisuus lainan nopeutettuun takaisin maksuun tulisi selvittää.

Toisin kuin kuntalaki (110 §) edellyttää vuoden 2023 talousarvio hyväksyttiin vasta 19.1.2023.

2.3 Hallinto

Hallintoa tarkastellaan yksittäisinä poimintoina hallintokuntien eri alueilta.

Vuoden 2022 talousarvion suunnitelmaa strategian (2019) päivityksestä ei toteutettu. Asiakirjoista ei ilmene, että strategian tavoitteita olisi otettu huomioon toimintasuunnitelmassa ja arvioitu toimintakertomuksessa. Hallintosääntö päivitettiin kesäkuussa, mutta ei uudelleen hyvinvointialueen siirtymiseen mennessä 1.1.2023.

Luhangan Vesihuolto Oy:n hallinnolliset ja taloudelliset ongelmat ovat tarkasteluvuonna kärjistyneet entisestään. Erityisenä haasteena on ollut Luhangan Vesihuolto Oy:n ja Tammijärven vesiosuuskunnan välinen intressiristiriita, johon omistajaohjauksesta vastaava kunnanhallitus ei ole kyennyt löytämään ratkaisuja.

Pitkään jatkuneessa kiistassa tielinjauksista kunnan keskustassa saatiin välipäätös 7.11.2022 kunnanhallituksen kokouksessa, jossa päätettiin laittaa vireille osa-asemakaavamuutos. Päätös ei ole johtanut puolen vuoden aikana jatkotoimenpiteisiin.

Talousarvion suunnitelman henkilöstömitoitus (44) poikkeaa toimintakertomuksen vastaavista luvuista (49/53).

Kunta myi yhden asuintontin Hepoluhdan alueelta.

Kunta allekirjoitti uuden määräaikaisen sopimuksen Visit Jyväskylä Regionin kanssa.

Metsämyyntituloja kunta sai 125.000 euroa.

Luhangan kunta päätti olla sitoutumatta Päijänne biosfäärialueeksi -hakemukseen eikä myöhemmin käynnistettävään biosfäärialueen toimintaan eikä biosfäärialuetta koskevaan rahoitussuunnitelmaan.

Sivistysjohtajan valinta sai lainvoiman 1.12.2022 alkaen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hylättyä asiasta tehdyn valituksen.

2.3.1 Tarkastuslautakunta hallinnossa

Väliraportissaan (hallintosääntö 68 §) 30.11. tarkastuslautakunta antoi myönteistä palautetta parantuneesta talouden raportoinnista Monetra Oy:stä ja kunnanhallituksen päätöksestä kiinteistöverotietojen tilaamisesta Verohallinnosta ja niiden luovuttamisesta tarkastuslautakunnan käyttöön. Lautakunta sai tiedot käyttöönsä yli 10 kuukauden kuluttua siitä kun tietopyyntö esitettiin, mitä ei voida pitää kohtuullisena.

Hallinnollisen johdon kanssa yhteistyö ei normalisoitunut arviointivuoden aikana. Kunnanjohtaja Tuomo Kärnän hallintosäännön, johtajasopimuksen ja lakien vastainen toiminta jatkui arviointivuonna. Kunnanjohtaja vaikeutti tarkastuslautakunnan toimintaa muun muassa estämällä kiinteistöverotietojen saamista lautakunnan käyttöön.

Selvityspyyntöihin kunnanjohtaja Tuomo Kärnän yhteistyökyvyttömyydestä kunnanhallituksen vastaukset jäivät perustelematta lain edellyttämällä tavalla. Tapaus kuvasi tarkastuslautakunnan mielestä hallinnon nurinkurista tilannetta, jossa työnantajan ja työntekijän valtasuhteet olivat kääntyneet päinvastaisiksi: hallintoa johti todellisuudessa kunnanjohtaja eikä kunnanhallitus, kuten kuntalaki, hallintosääntö ja kunnanjohtajasopimus edellyttävät. Kunnanhallitus oli osoittautunut kykenemättömäksi hoitamaan työnantajan velvoitteitaan ko. lain, säädöksen ja sopimuksen mukaisesti. Kunnanjohtaja Kärnää ei saatu tarkastuslautakunnan kuultavaksi arviointivuoden aikana eikä hän vastaanottanut hänelle käteen toimitettuja kirjallisia kysymyksiä 18.2.2022.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomus esiteltiin kunnanvaltuuston kokouksessa 29.6.2022. Kunnanhallitus ei ole antanut 7.6.2023 mennessä kuntalain (121.5 §) edellyttämää lausuntoa toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Sen sijaan kunnanhallituksen kokouksen 26.9.2022 aloitteesta kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 1.11.2022 tosiasiallisesti käynnistää tarkastuslautakunnan erottamisprosessin. On perusteltua syytä olettaa, että kunnanjohtajan toimesta käynnistetty hanke tarkastuslautakunnan erottamiseksi (KV 17.4.2023) tapahtui siitä syystä, että tarkastuslautakunta on antanut kriittistä palautetta hänen toiminnastaan.

Tarkastuslautakunnan tehtäväksi on erityisesti asetettu kunnan toiminnan tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi. Lakien, säännösten ja sopimusten vastainen toiminta ei voi koskaan olla tuloksellista ja tarkoituksenmukaista.

2.3.2 Tuulivoimahanke esimerkkinä hallintomenettelystä

Tarkastuslautakunta tarkastelee tuulivoimalahanketta esimerkkitapauksena hallintomenettelyn näkökulmasta käsitteen laajassa merkityksessä. Tarkastuslautakunta ei ota kantaa hankkeeseen energia-, ympäristöpoliittisena tms. kysymyksenä. Päätöstasolla ensimmäinen vaihe oli osayleiskaavan käynnistäminen tuulivoimapuistoa varten. (kh 7.11.2022 § 178)

Ensimmäinen merkintä Latavuoren tuulivoimahankkeen käsittelystä hallinnossa on kirjattu 9.9.2022, jolloin kunnanjohtaja oli lähettänyt kutsun epävirallisen hallituksen kokouksen yhteydessä järjestettyyn Suur-Savon Sähkö Oy:n (SSS) esittelytilaisuuteen 19.9.2022. Vaikka kutsussa puhuttiin vain ”SSS:n Luhankaa koskevista tulevaisuuden suunnitelmista”, tosiasiallisesti kyse oli uuden tuulivoimahankkeen esittelystä.

Toisin kuin yleensä hallituksen kokouksiin, tilaisuuteen ei ollut kutsuttu kunnanvaltuuston varapuheenjohtajia. Tilaisuudessa kunnanjohtaja oli kieltänyt SSS:n edustajia lähettämästä kokousmateriaalia jälkikäteen kunnanhallituksen jäsenille, ”koska se menee vääriin käsiin”. Valmistelun salailumentaliteetti näkyi erityisen kyseenalaisella tavalla siinä, että hanketta oli valmisteltu jo kahden vuoden ajan yhdessä kunnan kanssa, kuten Ramboll Oy:n konsultti kertoi SSS:n informaatiotilaisuudessa Luhangan Kylätalolla 31.10.2022. Tiedossa ei ole, kenen kanssa yhteistyötä kunnassa tehtiin ja missä vaiheessa päättäjille kerrottiin suunnitteilla olevasta ja tosiasiallisesti jo vuonna 2020 käynnistetystä hankkeesta. On epäuskottavaa, että SSS:n hallituksessa toimiva kunnanjohtaja olisi ollut tietämätön Rambollin ja kunnan välisestä yhteistyöstä kahden vuoden aikana ennen varsinaisen hankkeen käynnistymistä syksyllä 2022.

Päätös osayleiskaavasta tehtiin nopeasti. Ensimmäinen käsittely kunnanhallituksessa oli jo 17.10., mutta menettelytapavirheen vuoksi asiasta jouduttiin tekemään uusi päätös 7.11. Kunnan toimesta ei kuntalaisille järjestetty kuulemistilaisuutta, kuten laki (KL 22 §) ja kunnan strategia edellyttäisi. Sen sijaan SSS:n toimesta pidettiin edellä mainittu lobbaustilaisuus yleisölle. Valtuutettu Aki Virtaniemen toimesta järjestettiin kuntalaisille ja vapaa-ajanasukkaille tarkoitettu keskustelutilaisuus 20.11.

Kuntalaisten ja kesäasukkaiden antama palaute kanavoitui edellä mainittujen tilaisuuksien lisäksi suurena määränä oikaisupyyntöjä kunnanhallituksen osayleiskaavapäätökseen. Kun kunnassa ei rekisteröity kuntalaisten ja vapaa-ajanasukkaiden yleisötilaisuuksissa antamaa palautetta, kunnanhallituksella olisi ollut hyvä tilaisuus korjata laiminlyöntinsä oikaisupyyntöjen huomioonottamisessa.

Palautteissa ja oikaisupyynnöissä kiinnitetiin huomiota muun muassa seuraaviin epäkohtiin: kuntalaisten kuulemisen laiminlyönti, kaavoitussopimuksen tarkistamatta jättäminen juristeilla, kunnanjohtajan esteellisyys kolmoisroolissa, päätöksenteon riippumattomuus, hankkeen etukäteisselvitysten riittämättömyys ja toimivallan epäselvyys kaavapäätöksessä, ym.

Kunnanhallituksen tuulivoimarakentamista koskevasta osayleiskaavapäätöksestä on jätetty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 21.1.2023. Erityisen kriittinen asema tuulivoimahankkeessa on kunnanjohtaja Tuomo Kärnällä. Vaikka kunnanjohtaja ei osallistuisi muodollisesti valmisteluun ja päätöksentekoon, hänen kolmoisroolinsa Suur-Savon Sähkön Oy:n hallituksen jäsenenä, kunnanjohtajana ja tuulivoima-alueen maanomistajana on hyvin arveluttava. Kunnanjohtaja ei ole jättänyt tarkastuslautakunnalle lain (KL 84 §) edellyttämää esteellisyysilmoitusta maanomistuksestaan suunnitellulla tuulivoima-alueella. Kunnanjohtajan toiminta vaarantaa vakavasti Luhangan kunnan maineen kyvystä asioiden lailliseen ja oikeudenmukaiseen hoitoon.

3. Loppuyhteenveto ja toimenpide-ehdotukset

Tutkimusten mukaan Suomessa esiintyy perinteisen lahjonnan sijasta vaikeammin havaittavaa rakenteellista korruptiota, jota erityisesti ilmenee elinkeinoelämän ja viranomaisten toiminnan rajapinnassa. https://oikeusministerio.fi/korruptio Poliittinen korruptio viittaa poliittisin perustein tehtäviin päätöksiin, jota kuvaavat esimerkiksi poliittisin perustein tehdyt virkanimitykset. https://helda.hel-sinki.fi/handle/10138/39880

On perusteltua syytä olettaa, että Luhangan tuulivoimahankkeen valmistelu ja päätös tuulivoimaa koskevasta osayleiskaavasta (kh 7.11.2022) viittaa ensin mainittuun. Tarkastuslautakunnan erottamishankeen (KV 17.4.2023 § 23) poliittinen tarkoitusperä on puolestaan ilmaistu avoimesti tilapäisen valiokunnan erottamisperusteissa, jonka mukaan tarkastuslautakunta ei ole ”poliittisesti luotettava”.

Luhangan kunnanjohtajan lakien, johtajasopimuksen, hallintosäännön, kuntastrategian ja hyvän hallinnon vastaiset toimintatavat ovat häikäilemättömiä ja kunnanhallituksen välinpitämättömyys niistä peittelemätöntä. Mahdollinen rationaalinen selitys vallitsevalle tilanteelle on vuosien aikana kehittynyt rakenteellinen ja poliittinen korruptio, joka on johtanut epäterveeseen toimintakulttuuriin.

Tarkastuslautakunta esittää, että koska Luhangan kunnan hallinto on ajautunut poikkeuksellisen suuriin vaikeuksiin, kunta pyytää riippumatonta selvityshenkilöä tai -ryhmää arvioimaan Luhangan kunnan hallinnon tilaa ja tekemään ehdotukset ongelmien ratkaisemiseksi. Jos kunnassa ei kyetä selvittämään ongelmia vapaaehtoisesti sopimalla, tarkastuslautakunta muistuttaa mahdollisuudesta turvautua juridiseen menettelyyn, joka on kuvattu kuntalain 109 a §:ssä.

Luhangan kunnan tarkastuslautakunta

Luhangassa 7.6.2023

Juhani Räsänen, puheenjohtaja

Eino Polvela, varapuheenjohtaja

Susanna Nurmi, lautakunnan jäsen

Risto Masalin, lautakunnan jäsen”

Marko Nikkanen

YLÄKUVA: Kuvamme Luhangan kunnanvaltuuston 19.1.2023 pidetystä kokouksesta. Vasemmalta kunnanjohtaja Tuomo Kärnä, kunnanvaltuuston pj. Marjo Merivirta, kunnanhallituksen pj. Hilkka Weijo ja kunnanvaltuutettu, tarkastuslautakunnan pj. Juhani Räsänen.