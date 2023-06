Sana sunnuntaiksi: Erilaiset valtakunnat

Näemme yhteiskunnassamme ajoittain merkityksettömyyttä ja tyytymättömyyttä elämään. Erilaiset tutkimukset osoittavat tulevaisuuteen luottamisen olevan heikolla pohjalla; sota riehuu Euroopassa, ilmastonmuutokset ahdistavat, työelämä haastaa, perheille ei jää aikaa ja yksinäisyys lisääntyy. Emme varmasti kukaan halua epävarmaa elämää, vaan odotamme parempaa ja merkityksellistä elämää.

Juutalaisilla oli myös haasteita heidän elämässään Jeesuksen aikana. He olivat joutuneet Rooman valtakunnan alle ja kokivat tämän mahdin edessä toivottomuutta ja merkityksettömyyttä.

Heillä oli ajatus, että Messias tulisi ja vapauttaisi heidät roomalaisten vallan alta. Kun Jeesuksen toiminta ei ollutkaan sitä mitä he odottivat, he hylkäsivät Jeesuksen ja lopulta ristiinnaulitsivat hänet. Juutalaiset eivät ymmärtäneet, että taivasten valtakunta oli tullut heidän keskelleen ja se oli nähtävissä ja koettavissa eri tavalla. Taivaan valtakunnan osallisuus ei vapauttaisi heitä maallisesta hallitsijasta, vaan siitä hallitsijasta, joka voi viedä ihmissielun kadotukseen. Jeesus tuli voittamaan kuoleman vallan, että meillä olisi iankaikkinen elämä Hänen kanssaan.

Jeesus opetti seuraajiaan paljon vertausten kautta. Vertaukset antoivat asioille konkretiaa, joka muuten olisi ollut hankala ilmaista eri aikakauden ihmisille ymmärrettävästi. ”Taivasten valtakunta on kuin sinapinsiemen, jonka mies kylvi maahansa. Se on pienin kaikista siemenistä, mutta kun sen taimi kasvaa täyteen mittaansa, se on puutarhan kasveista suurin. Lopulta se on kuin puu, niin että taivaan linnut tulevat ja pesivät sen oksille.” Matt. 13:31–32.

Nykypäivänä epätodelliselta ja näkymättömältä näyttävä jumalan valtakunta voikin avata koko sinun elämäsi merkitykselliseksi. ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” Jer. 29:11. Nämä Jumalan lupaukset ovat voimassa edelleen, näytti maailmassa tai omassa elämässäsi miltä tahansa. Jumalan puoleen kääntymällä löydät elämällesi tarkoituksen ja merkityksen.

Markus Vilpponen

Tammijärven helluntaiseurakunta