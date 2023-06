Puheenvuoro: Mökkiläisen mielipide

Joutsan kunnanhallitus päätti keväällä jatkaa tuulivoiman kaavoittamista Höystösensuolla. Kysynkin teiltä, jotka puolsitte tuulivoimaa, oletteko ajatelleet meitä mökkiläisiä? Toisin kuin tuulivoima, joka rajoittuu tietylle alueelle, me mökkiläiset lisäännymme ja tuomme rahaa Joutsaan tulevaisuudessakin.

Ikävä kyllä meille näkyvät ja kuuluvat ainoastaan tuulivoiman haitat. Mielestäni on väärin, että tuulivoimasta eniten hyötyvät ovat muutama maanomistaja ja muut kärsivät. Maanomistajana olisin voinut itsekin vuokrata maata, mutta lapseni olisivat jo vanhuksia, kun sopimus loppuisi 60 vuoden päästä.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Keskustellessani lukemattomien paikallisten kanssa esiin on useasti noussut vertaus Latamäen voimaloihin. Ko. voimalat eivät ole vertailukelpoisia, koska niiden teho on vain 2,7 MW. Toteutuessaan Höystösensuon voimalat olisivat minimissään 8 MW eli Suomen suurimmat. Se, joka kehtaa väittää, ettei 200 metriä halkaisijaltaan oleva “propelli” aiheuta melua tai välkettä esimerkiksi alle kolmen kilometrin päässä olevalle Leivonmäen taajamalle, on väärässä. Ja näitä tuulivoimaloita on tulossa jopa 17 kpl. Hyvät ihmiset, nämä näkyvät Joutsan torillekin!

Mielestäni tässä vaiheessa on erittäin huolestuttavaa ihmisten riitaantuminen asiassa. Onko oikein, että ulkomainen sijoitusyhtiö tulee ja riitauttaa ihmisten välit? Muutenkin olen seurannut, kuinka Joutsan kunnanhallitus riitelee ja yrittää jopa savustaa eri mieltä olevia ihmisiä ulos. Joutsan imago kärsii jo nyt. Kuinka kuvittelette mainostaessanne hulppeita rantaviivojanne, että sinne kukaan rakentaa, jos kuntaa hallitsevat tuulivoimalat? Eivät mökkiläiset halua tuulivoimaa. Itselläni olisi ollut runsaasti rakennettavaa tälle kesälle, mutta päätin lykätä asiaa, koska pelkään kiinteistöjen arvon romahtamista. Tämäkin on paikallisilta yrittäjiltä pois.

Hyvät Joutsan päättäjät ja paikalliset asukkaat. Tuulivoimahanke on jo nyt aiheuttanut enemmän harmia kuin hyötyä. Oletettu kiinteistöverohyöty on olematon siihen verrattuna, että investoinnit mökkiläisten osalta kuntaan vähenee. Vedetään yhtä köyttä ja pidetään Joutsan rauha ja luontoarvot rikkaina edelleenkin. Kyllä meillä sähköä riittää ilman maatuulivoimaakin.

Ari Laitinen

Hanna Roponen