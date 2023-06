Tontti- ja puukaupat nostivat Joutsan seurakunnan vuoden 2022 tuloksen lähes 100.000 € plussalle

Joutsan seurakunnan vuoden 2022 tilikauden tulos osoittaa reilun 96.000 euron ylijäämää. Kirkkovaltuusto käsitteli ja hyväksyi tilinpäätöksen kokouksessaan 1.6. kirkkoneuvoston esityksen mukaisena ilman vastaesityksiä ja äänestyksiä. Tuloksen myötä taseen oman pääoman ylijäämä nousee noin 284.000 euroon. Hallintojohtaja Heikki Kankaan mukaan vuoden 2022 tuloksen perusteella Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseen on kuitenkin tarvetta, koska ilman kertaluonteisia eriä tulos olisi negatiivinen ja samanlainen tilanne näyttää jatkuvan myös tulevina vuosina.

Kertaluonteisina erinä Kangas tarkoittaa seurakunnan tonttien myynnistä vuonna 2022 saatua lähes 40.000 euron myyntivoittoa, Elma Laakson testamentista ulosoton kautta saatuja vajaan 15.000 euron korkotuottoja sekä voimassa olevaan metsäsuunnitelmaan verrattuna kaksinkertaista metsän-/puustonmyyntituloa: suunnitelmassa 100.000 € ja toteutunut n. 200.000 €.

– Ilman näitä viime vuoden tulos olisi ollut yli 57.000 euroa alijäämäinen. Kriisiytyvän seurakunnan mittareista täyttyy vuonna 2022 ”Tilikauden tulos” ilman näitä kertaluonteisia eriä. Tulevaisuus näyttää siis samalta: kertaluonteisia eriä tarvitaan positiivisen tuloksen saamiseksi, Kangas tiivistää.

Joutsan seurakunnan vuoden 2022 toimintakulut olivat hieman yli 1,21 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen on noin 87.000 €. Tätä ovat selittämässä henkilöstön suuresta vaihtuvuudesta ja palkkiotoimisten tarpeesta seurannut palkkioiden ja palkkakulujen nousu. Lisäksi ennakoitua enemmän kuluja aiheutui mm. kiinteistöjen huoltopalveluista, puhtaanapidosta kiinteistöillä, koneiden ja laitteiden kunnossapitopalveluista ja kirkollisvaalien arvioitua isommista ilmoituskuluista. Toimintojen lisäännyttyä myös ravintopalvelut muille lisääntyivät. Lisäksi työterveyshuollon kulut nousivat huomattavasti edellisestä vuodesta. Henkilöstökulut kaikkinensa olivat n. 607.000 € (edellisvuonna n. 566.000. Ostopalveluihin puolestaan käytettiin n. 330.000 € (n. 337.000 €)

Vuoden 2022 toimintatuotot olivat noin 440.000 €. Näihin tuottoihin osaltaan vaikuttivat jo edellä kerrotut kertaluonteiset erät. Lisäksi kirkollisveroja kertyi melko tarkalleen 1,0 miljoonaa euroa, josta kannettua kirkollisveroa n. 901.000 € ja valtionrahoitusta n. 99.000 €. Vuoteen 2021 verrattuna kirkollisverotuottoja oli 34.000 € vähemmän. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 68,2 % ja valtionrahoituksen osuus 6,75 %. Joutsan seurakunta maksoi verotuskuluja ja Kirkon rahastomaksuja yhteensä n. 87.000 €. Muita rahoitustuottoja kirjattiin n. 26.000 €.

– Toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski vuodesta 2021 vuoteen 2022 yli 7 prosenttia. Tämä on huono suunta, mutta toimintatuotoilla saatiin katettua yli kolmasosa toimintakuluista ja se on hyvä, hallintojohtaja Kangas totesi.

Joutsan seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 2,00 % vuodesta 2021 alkaen. Heikki Kankaan mukaan tulevat vuodet näyttävät verotuloihin kirkkohallituksen tekemän ennusteen mukaan pientä nousua. Tämä johtuu sote-uudistuksesta, jonka myötä verotulopohja on muuttunut vuoden 2023 alusta. Laskelmien mukaan verotulot lisääntyvät vuoteen 2030 mennessä n. 28.000 €. Samalla kuitenkin kirkollisveroa maksavien määrä vähenee.

Menneeltä vuodelta vuosikatetta kertyi liki 170.000 €. Tilikaudelle 2022 kohdistuneet poistot olivat vähän alle 74.000 €. Poistot tehtiin vuonna 2021 hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti ja lisäksi tontin myynnin takia tehtiin n. 4.400 euron lisäpoisto tieosuudesta.

Rahavarat lisääntyivät, lainaa ei ole

Joutsan seurakunnan rahavarat lisääntyivät vuoden 2022 aikana yli 267.000 eurolla ja olivat vuoden lopussa yhteensä n. 707.000 €. Laskennallisesti rahavarat riittäisivät lähes 200 päiväksi, kun mittarin mukaan kriisiytyvän seurakunnan raja on tässä tarkastelussa alle 90 päivää. Joutsan seurakunnalla on yksi limiittiluotto, jota ei ole jouduttu enää käyttämään rahavarojen lisäännyttyä. Pitkäaikaisia velkoja (pankkilainat yms.) Joutsan seurakunnalla ei tällä hetkellä ole. Omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea (94 %). Rahoitusvarallisuus on kasvanut huomattavasti edellisvuodesta ja suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen (12 %). Tilinpäätöksen 31.12.2022 mukaisesti rahoitusvarallisuus on 161,59 €/seurakunnan jäsen.

Mitään merkittäviä investointeja tai kiinteistöjen peruskorjauksia ei vuoteen 2022 sisältynyt. Joutsanovat kirkon paanukaton sekä seurakuntatalon alapohjan kuntotarkastukset olivat suunnitelmissa ja ne myös tehtiin, näiden kustannukset ovat yhteensä n. 16.000 €. Kirkkovaltuustolle muistutettiin, että Joutsan seurakunnalla on noin viiden miljoonan euron korjausvelka odottamassa kiinteistöjen korjauksia. Seurakunnassa joudutaan tekemään päätöksiä ja linjauksia kiinteistöjen korjaamisesta ja korjaamatta jättämisestä.

Seurakunnassa on aloitettu kiinteistöstrategian laadinta vuonna 2021. Sen oli määrä valmistua viime vuoden aikana, mikä ei toteutunut, sillä kirkkovaltuusto palautti sen vielä uudelleen valmisteltavaksi. Kiinteistöstrategiassa, joka noussee vahvasti esille syksyn 2023 aikana, otetaan kantaa seurakunnan kiinteistöjen ja rakennusten ylläpitoon, korjausremonttien tekemiseen sekä kulttuuriperinnön vaalimiseen.

Hallintojohtaja Heikki Kangas katsoo, että Joutsan seurakunnan taloutta on jatkossa sopeutettava enemmän kuin mitä on tähän mennessä tehty. Hänen mukaansa talouden suunta on lähitulevaisuudessa olennaisesti heikkenevä, eikä yksin kirkollisverotuloilla tulla toimeen. Rahoitukseen tarvitaan siis lisätuloja. Näitä on vastaisuudessakin mahdollista saada kertaluonteisilla erillä, kuten esimerkiksi tontti- ja puukaupoilla.

Kirkkovaltuustossa vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittelyssä tuotiin esille myös Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksellä parhaillaan tehtävä selvitys, jossa tuomiokapitulin nimeämänä selvitysmiehenä on Sami Lahtiluoma. Hänen tehtävänään on 31.1.2024 mennessä aikaansaada selvitys seurakuntajaon uudistamisesta Jyväskylän, Toivakan, Joutsan, Muuramen, Uuraisten, Hankasalmen ja Petäjäveden seurakuntien osalta.

Toimintakertomuksesta

Toimintakertomukseen 2022 sisältyvässä katsauksessaan vt. kirkkoherra Olavi Saurio sanoo, että Joutsan seurakunta on tulevaisuuden toimintaan liittyvistä monista avoimista kysymyksistä huolimatta voinut keskittyä perustehtävänsä toteuttamiseen. Katsauksessaan Saurio nostaa esille mm. kirkon ”Ovet auki” ja ”Seurakuntalainen matkakumppanina” -strategiat, ja sen, että kesällä 2022 Pyhän Olavin mannerreittiä pitkin kulkeneen Viestipyhiinvaelluksen reitti kulki Joutsan seurakunnan alueen kautta. Joutsan seurakunnassa oltiin aktiivisesti mukana myös valtakunnallisessa mediamissiossa (Missio2022 / Se Löytyi).

Jumalanpalvelusta vietettiin Joutsan kirkossa joka sunnuntai ja pyhäpäivä. Leivonmäellä ja Luhangassa kirkoissa pidettiin jumalanpalveluksia harvemmin, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin pari kertaa kuukaudessa kummassakin. Määräaikaisena vt. kirkkoherrana joulukuussa 2022 aloittanut Olavi Saurio selvitteli myös viime vuodelle poikkeuksellisen runsaasti osuneita henkilöstövaihdoksia ja -järjestelyjä Joutsan seurakunnassa.

Vuoteen 2021 peilattuna kirkolliset toimitukset kautta linjan lisääntyivät: hautaamisia oli 99 (edellisvuonna 78), kasteita 19 (12) ja vihkimisiä 6 (4). Päiväkerholaisten määrä on laskenut tasaisesti muutamalla lapsella aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2022 kerholaisia oli enää viisi. Päiväkerhoja ei enää pidetty, mutta lapsiparkki jatkoi toimintaansa. Lisäksi oli yhteisiä tapahtumia ja retki Leivonmäen kansallispuistoon eri toimijoiden kanssa. Diakoniatyön kontaktien määrä väheni runsaasti edelliseen vuoteen verrattuna, johtuen diakonian juhlavuodesta, joka vei runsaasti aikaa erilaisten tapahtumien järjestämisessä.

Joutsan seurakunnan toimielimistä kirkkovaltuusto kokoontui vuoden 2022 aikana neljä kertaa, kirkkoneuvosto 10 kertaa, Luhangan kappelineuvosto neljä kertaa ja Leivonmäen kappelineuvosto kolme kertaa. Erillisiä työryhmiä toimi kaikkiaan viisi seuraavilla otsakkeilla: Jumalanpalveluselämä ja aikuistyö, Kasvatus, Lähetys ja evankeliointi, Diakoniatyö ja Kiinteistöstrategia. Seurakunnalta löytyy lisäksi hallinnollinen johtoryhmä ja taloustyöryhmä, jotka kokoontuvat tarvittaessa.

Joutsan seurakunnassa työskenteli vuoden 2022 lopussa yhteensä 13 henkilöä, joista seitsemän vakituisessa ja kuusi määräaikaisessa palvelussuhteessa. Osa-aikaisia oli kolme. Lisäksi hautausmaalla oli kausityöntekijöitä eripituisissa työjaksoissa. Henkilöstökulujen osuus kirkollisverotuloista v. 2022 oli n. 67 % (edellisvuonna n. 61 %). Joutsan, Muuramen ja Toivakan seurakunnat perustivat toukokuussa 2020 yhteisen taloustoimiston. Joutsan seurakunnan taloushallinnon kuluja hallintojohtajan työpalveluista maksettavaa korvausta myöten näkyy tuloslaskelman ostopalveluissa (”Yhteistyökorvaukset”), eivätkä siis sisälly henkilöstön palkkakuluihin.

Vuosiraportin mukaan 31.12.2022 Joutsan seurakunnassa oli 3.575 jäsentä, kun vuotta aiemmin oli 3.703 jäsentä. Vuoden 2022 aikana seurakuntaan liittyi 19 ja siitä erosi 43, kastettuja oli 15 ja kuolleita 91. Muuttoliikkeen vaikutus oli nettona -28. Kokonaismuutos siis 128 jäsentä miinusta. Kirkkohallituksen laatiman ennusteen mukaan Joutsan seurakunnan jäsenmäärä pysyy 3.000:n yläpuolella vielä vuoteen 2029 saakka, mutta vuonna 2030 jäsenmäärä putoaa jo alle kolmen tuhannen ja tällöin toteutunut muutos tähän päivään olisi lähes 600 jäsenen vähennys.

Marko Nikkanen