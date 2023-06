Pienen lukion vahvuus on yhteisöllisyys

Emilia Fågel ja Noora Mäyrä ovat tuoreita ylioppilaita Joutsan lukiosta erinomaisin arvosanoin, mutta myös hyvät ystävykset.

Kaksikolle ystävyys ja yhteistyö olivat kantavia voimia lukio-opinnoissa menestymiseen. Toiselta on saanut tsemppiä ja neuvoja ja yhdessä on ollut kiva tehdä mielenkiintoisia tehtäviä.

Fågel kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa kolme laudaturia ja yhden eximian, Mäyrä puolestaan yhden laudaturin ja neljä eximiaa.

– Kyllä hyvän ystävän kanssa samassa opinahjossa opiskelu on rikastuttanut lukion aikana koettuja asioita ja kokemuksia, summasi Fågel.

Myös luokkatovereiden sekä opettajien antama tuki saa uusilta ylioppilailta kiitosta.

– Vaikka Joutsan lukio on pieni, sen suuri vahvuus on yhteisöllisyys. Se korostuu siinä, että opettajilla on oikeasti aikaa paneutua ja auttaa opiskelijaa yksilöllisesti. Ja myös luokkatovereilta voi pyytää matalalla kynnyksellä apua, kun kaikki tuntevat toisensa, täsmentää Mäyrä.

Hartolassa asuville Fågelille ja Mäyrälle naapurikunnan lukio oli kolme vuotta sitten selvä valinta lyhyen etäisyyden sekä kiinnostavien painotusten myötä. Erityisesti kansainvälisyys ja liikuntavalmennus olivat molemmille mieluisia kursseja.

Ystävyksillä on samankaltaiset jatko-opiskelusuunnitelmat: molemmat hakivat lukemaan psykologiaa yliopistoon, Fågel Jyväskylään ja Helsinkiin, Mäyrä Jyväskylään ja Tampereelle. Kummatkin ovat asennoituneet myös välivuoteen ja suunnitelmia on olemassa opiskelun tilalle. Mäyrä suuntaa heinäkuussa armeijaan Parolaan ja Fågelilla suunnitelmissa on töitä ja mahdollisesti pidempi reissu ulkomaille.

– Välivuosi on ehkä jopa toivottu, tekee hyvää hengähtää. Opiskella ehtii kyllä varmasti vielä myöhemminkin, kiteytti Fågel.

