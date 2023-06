Jukolan Juuston lyhennettävä rästejään kunnalle 500 eurolla päivässä kesän ajan

Joutsan kunnanhallitus on myöntänyt Leivonmäellä cheddaria valmistavalle Jukolan Juusto Oy:lle maksuohjelman, jonka mukaan yrityksen on maksettava kertyneitä vuokrarästejään kunnalle 500 euroa per päivä tämän vuoden elokuun loppuun asti. Erääntyneitä saatavia on tällä hetkellä hieman runsaat 28.000 euroa.

Päätös maksuohjelman myöntämisestä syntyi kunnanhallituksessa äänestyksen tuloksena äänin 5–4. Iiris Ilmonen (kok.) teki kokouksessa vastaesityksen esittäen erääntyneiden saatavien laittamista perintään saman tien. Äänestyksessä tälle kannalle asettuivat Ilmosen itsensä lisäksi Jussi Lehtonen (ps.), Heidi Niiranen (sd.) ja Ilari Suuronen (kok.). Maksuohjelman myöntämisen puolesta äänestivät Pauliina Maukonen (kesk.), Lea-Elina Nikkilä (vihr.), Martti Kuitunen (kesk.), Jarmo Liukkonen (kesk.) ja Tenho Tornberg (kesk.). Ilmonen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kuva: JS Arkisto / Jonna Keihäsniemi