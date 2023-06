Joutsan lukio maakunnan kärkiviisikossa STT:n lukiovertailussa

Lauantaina Joutsan yhtenäiskoulun auditoriossa vietettiin perinteiset lakkiaiset, joissa lakitettiin 25 uutta ylioppilasta. Uusilla ylioppilailla oli aihetta juhlaan niin henkilökohtaisten suoritustensa valossa, kuin myös maakunnallisella tasolla. Tämän vuoden STT:n lukiovertailussa Joutsan lukio pärjäsi maakunnallisella tasolla jälleen mainiosti. Keski-Suomen 17 lukion joukossa Joutsan lukio kipusi sijalle viisi. Valtakunnallisesti Joutsan lukion sijoitus oli 111:s.

Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Ulpu Silvasti totesi puheessaan lukiossa olleen tänä lukuvuonna ”hyvä meisinki”, kuten somevastaavat ovat eri somekanaville kirjoittaneet. Silvastin mielestä on ollut hienoa huomata, kuinka pieni lukio on voinut tarjota laadukkaan opetuksen ja monipuolisen kurssivalikoiman lisäksi paljon enemmän.

– Lukio voikin tarjota paljon enemmän kuin mitä kurssisisällöistä voi lukea. Voisikin sanoa, että kurssiarvosanoja tärkeämpää onkin se, että kuulut yhteisöömme, saat tukea ja apua, sinulla on tilaa olla oma itsesi ja saat rauhassa kehittyä erilaisten turvallisten kokemusten kautta. Hyvä ilmapiiri ja yhteisöllisyys kantavat pitkälle.

Siinä missä opiskelijat ovat saaneet laadukasta opetusta opettajilta, vastaavasti opiskelijat ovat innoittaneet opettajia luomaan uusia tapoja opettaa. Silvastin mukaan hyvällä ja monipuolisella yhteistyöllä lukio on jälleen kehittynyt pykälän eteenpäin.

– Jokaisella teistä, opiskelijat, huoltajat ja henkilöstö on oma palansa lukiomme arjessa. Kun palat nivoutuvat yhteen, saavutamme eheän kokonaisuuden, jossa lukio-opintojen eteneminen on helppoa ja turvattua.

Lopuksi Silvasti antoi muutamia eväitä uusille ylioppilaille tulevaisuuteen.

– Olette jokainen omia, taitavia, valloittavia persoonallisuuksia. Lukiosta kohta lähtiessänne maailmalle, pitäkää huolta itsestänne ja vaalikaa vahvuuksianne sekä sinnikästä työntekoa. Pyrkikää tavoitteisiinne ja löytäkää oma tienne.

Ylioppilaan puheen lakkiaisissa piti Olli Huoponen.

Uusien ylioppilaiden puheen piti Olli Huoponen. Hän korosti, että jokaisen tulee kantaa lakkiaan erityisellä ylpeydellä.

– Teitä koristaa teidän omalla, kovalla raatamisella ansaittu ylioppilaslakki. Se reitti tänne on raivattu kolmen vuoden tarpomisella, työllä, sisulla ja periksiantamattomuudella. Kuten ylioppilaat tässä edessä ja ylioppilaat siellä yleisössä tietävät, että tie tänne ei ole ollut helppo. Meitä on koeteltu, mutta me selvisimme siitä yhdessä. Vaikka meitä on autettu ja opetettu, loppupeleissä minä, kuten te, olette olleet se, joka on kiivennyt tänne tämän lakin luokse.

Puheensa lopuksi Huoponen kiteytti ajatuksensa opinahjostaan.

– Jos voisin elää ajassa taaksepäin, kävisin lukiovuoteni täällä Joutsassa ylpeästi hymyillen. Sillä kaikki se mitä olen täältä saanut tai oppinut on enemmän, mitä voi kuvitellakaan.

Yläkuva: Joutsan lukion uudet ylioppilaat keväällä 2023.