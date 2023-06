Venekunta saa uistella Suonteella korkeintaan kuudella vavalla

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 24.5. Suonteen kalatalousalueen hakemuksesta tehnyt kalastuslain mukaisen päätöksen uistelussa käytettävän vapamäärän rajoittamisesta Suontee-järvellä Joutsan, Pertunmaan ja Hirvensalmen kuntien alueilla. Päätöksen mukaisesti uisteleminen on sallittua yhtäaikaisesti enintään kuudella (6) vavalla ja uistimella venekuntaa kohden. Tämä päätös on voimassa ajalla 1.6.2023 – 31.12.2032.

Päätöksen perusteluissa muun muassa todetaan, että Suonteen kalatalousalueen myymässä viehekalastusluvassa on ollut venekuntakohtainen kuuden vavan rajoitus voimassa jo useita vuosia. Kyseinen lupa on kattanut lähes koko Suontee-järven ja nyt Ely-keskuksen päätöksellä rajoitus kattaa jatkossa Suonteen järvialtaan kokonaisuudessaan. Venekuntakohtaisesti kuuteen rajatulla vapa- ja uistinmäärällä voidaan Ely-keskuksen näkemyksen mukaan ”saavuttaa kohtuullinen ja riittävä saalisvarmuus eri kalastusoikeuden nojalla kalastaville”.

Vapamäärän rajoittamista kuuteen koskevassa hakemuksessaan Suonteen kalastusalue lausui seuraavasti:

”Suontee-järvi on erittäin rikkonainen ja selkävedet ovat suhteellisen pieniä. Kalastuspaine isommille selkävesille on ajoittain suurta johtuen kalatalousalueen ja osakaskuntien vesialueen kokoon suhteutettuna mittavista järvitaimen- ja järvilohi-istutuksista”.

Lisäksi kalatalousalue toi esille, että Suontee on istutusvetenä mukana Elinvoimainen järvilohi r.y;n risteytyshankkeessa, ja että istutusten onnistumista seurataan PIT- eli kalojen mikrosirumerkinnöillä. Lisäksi hakemuksessa mainittiin, että vaparajoitusta ei ole mainittu Suonteen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa, mutta se on ao. kalatalousalueella vakiintunut käytäntö.

Suonteen kalatalousalue haki vapamäärärajoitusta Ely:n päättämälle ajanjaksolle. Ely-keskus voi tämän päätöksen kumota tai se voi sitä muuttaa, mikäli kalastusrajoitusten asettamisen perusteena olleet tiedot tai olosuhteet kalakantojen tilassa muuttuvat, tai jos muut erityiset syyt niin vaativat.

Marko Nikkanen