TE-palvelu-uudistuksen valmistelu etenee – Joutsa mukaan maakunnalliseen työllisyysalueita valmistelevaan hankkeeseen

Joutsan kunnanhallitus on linjannut Joutsan kunnan periaatteet TE-palvelu 2024 -uudistuksen valmistelujen pohjaksi ja päättänyt, että kunta lähtee mukaan maakunnalliseen Keski-Suomen työllisyysalueita valmistelevaan hankkeeseen.

TE-palvelu-uudistuksen valmistelussa Joutsan kunnan periaatteena on, että kunta järjestää henkilöasiakkaiden TE-palvelut Keski-Suomen eteläisessä työllisyysalueessa, ja se voi sopia Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen muiden kuntien muodostaman työllisyysalueen kanssa erityisten henkilöasiakkaiden palvelujen kuten esimerkiksi vieraskielisten palvelujen järjestämisestä sekä työnantaja- ja yritysasiakkaiden palvelujen järjestämisestä koko maakunnan laajuisesti.

Joutsa voi myös sopia Jyväskylän ja maakunnan muiden kuntien muodostaman työllisyysalueen kanssa palveluhankintoihin liittyvien asiantuntijapalveluiden järjestämisestä koko maakunnan laajuisesti.

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille vuoden 2025 alussa. Palvelut siirretään kunnalle tai useammasta kunnasta muodostettavalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20.000 henkilöä. Joutsan työvoimapohja oli tämän vuoden maaliskuun tilaston mukaan 1.644 henkilöä, joten Joutsa ei edes yhdessä Luhangan kanssa täytä vähimmäisvaatimusta.

Keski-Suomessa on selvitetty työllisyysalueiden järjestämistä ja arvioitu eri työllisyysaluemallien vaikutuksia. Jyväskylä on päättänyt järjestää henkilöasiakkaiden TE-palvelut omille henkilöasiakkailleen ja todennut lisäksi voivansa tuottaa sopimusperusteisesti erityisiä henkilöasiakkaiden palveluja – siis esimerkiksi vieraskielisten TE-palveluja – maakunnan muiden kuntien muodostamalle työllisyysalueelle tai -alueille.

Muun maakunnan osalta Keski-Suomessa on valmisteltu kahta työllisyysaluetta, eteläistä ja pohjoista. Joutsa on osallistunut eteläisen työllisyysalueen valmisteluihin Luhangan, Keuruun, Multian, Petäjäveden, Jämsän, Muuramen ja Toivakan kanssa. Ajatuksena on, että kunnat voisivat perustaa alueelle kuntayhtymän tai toimia vastuukuntamallilla, jossa isäntäkuntana ja järjestämisvastuussa olevana kuntana työllisyysalueella toimisi Jämsän kaupunki.

Työllisyysalueeseen liittyvien sopimusten ja järjestämissuunnitelmien sekä palveluiden järjestämiseksi Keski-Suomessa on suunniteltu haettavaksi maakunnallisena hankkeena kansallista kehittämisrahaa Keski-Suomen liitosta. Kesäkuun alusta joulukuun loppuun kestävän Keski-Suomen työllisyysalueiden valmistelu -nimisen hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu runsaat 196.000 euroa, josta maakuntaliitto rahoittaa 80 prosenttia ja maakunnan kunnat maksavat asukaslukuunsa suhteutettuna 20 prosentin omavastuuosuuden.

Joutsan kunta on siis kunnanhallituksen päätöksellä lähtemässä mukaan hankkeeseen ja sitoutuu sen hieman yli 600 euron omarahoitusosuuteen.

Kuntien valtuustojen on tehtävä päätökset työllisyysalueisiin osallistumisesta ja suunnitelmasta viimeistään syyskuussa. Yhteistoimintaa koskevat sopimukset, joiden pohjalta työllisyysalueet muodostuvat, tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön lokakuun loppuun mennessä.

