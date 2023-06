Alakulma-viisikko extra: Kesäni kuopassa

Kesämuistoni Joutsan seudulta ovat kuin lemmikki. Vaatimattomat ja kauniit. Muutin Luhankaan vuoden pimeimpänä hetkenä 2020 Jyväskylästä, jossa olin viettänyt koko nuoren aikuisuuteni. Selaan nyt puhelimen kuvagalleriaa ärtyneenä (4602 kuvaa) ja koitan pyydystää haaviini jonkin jymyjutun. Muistojen muiston.

Muistoni ovat kuitenkin sellaisia, kuin pyöräretki Sysmään loppukesästä 2021. Luumupuiden kukinta toukokuussa 2022. Kuva voikukkien peittämästä pihasta. Kuva kukkivasta syreenistä. Muutenkin tuhottoman paljon kuvia erilaisista kukista. Piknikviltti, hellehattu, mojito. Kesäkukkakimppu, joka on varissut pöytäliinalle. Kottikärry heinineen, rehottava piha, iloinen koira. Olen omaksunut eräänlaisen ympäristöni tarkkailijan roolin. Ehkä olen myös erakoitunut.

Urotyöni tapahtuvat muualla. Festivaalilavalle kipuaminen todella on minulle urotyö, enkä vieläkään ihan ymmärrä miksi olen laittanut itseni sellaisiin tilanteisiin. Elämä keikkailevana muusikkona tuottaa loputtomasti hupi-anekdootteja. Sellaisia, että voi sanoa eläneensä. Mutta urotyöt tapahtuvat jossain eri maailmassa kuin täällä, jossa käki kukkuu ja koira kakkaa.

Tämän kesän tärkein agendani on rakentaa kasvihuone vanhoista ikkunoista. Niinpä olen viimeiset pari viikkoa kaivanut kuoppaa. En olisi ikinä uskonut, kuinka tyydyttävää se on. Veri vain vetää kuopalle. Lapio uppoaa ensin hiekkakerrokseen, jonka kerään huolella omaan kasaansa. Hiekan alla on muovailuvahalta näyttävää savea, joka irtoaa suurina lohkareina. Mietin saven hienoutta rakennusmateriaalina ja vaikkapa maalina. Täällä on paljon savea.

Minulta kysytään usein, miksi muutin Luhankaan. Minusta se on tyhmä kysymys. Paremminkin, miksi ei? Täällä on kaikki se tylsyys, mitä tarvitsen ollakseni onnellinen. Täällä voin keskittyä kaivamaan itselleni paikkaa maailmassa. Tuntea kaikki kesän tuoksut. Oikeasti olen tullut puutarhassani hulluksi. Mullan kärrääminen ei ole ikinä tuntunut näin hyvältä.

Haju- ja makututkija Mari Sandellin mukaan hajumuisti on eräs pitkäkestoisimmista muisteistamme. Luulen, että nämä vuodet jättävät minuun lähtemättömän jäljen.

YLÄKUVA: Kasvihuoneen pohjien tekoa. Kuva: Pekka Tuomi.