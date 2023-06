Joutsan Seudun sovellus päivitetty

Vuonna 2018 julkaistu Joutsan Seutu- sovellus on tehty nyt uusiksi. Uusia ominaisuuksia on useampia ja sovellus on toteutettu uusimmilla työkaluilla. Näkyvin toimenpide on sovelluksen valikkorakenteen päivittäminen nykykäytäntöä vastaavaksi.

Päivityksen myötä laitteelle voi ladata näköislehtiä ja niitä on mahdollista lukea ilman verkkoyhteyttä. Artikkeleita voi tallentaa kirjanmerkeiksi ja artikkeleiden jako onnistuu yläkulmaan tulleesta valikosta. Myös uutisesta toiseen siirtyminen uudistui: nyt juttua lukiessaan seuraavaan ja edelliseen uutiseen pääsee siirtymään oikealta tai vasemmalta ruutua pyyhkäisemällä.

Samalla Joutsan Seutu otti käyttöönsä push-notifikaatiot. Kun asiakkaalla on laitteellaan ladattuna Joutsan Seutu-sovellus ja ilmoitukset on sallittu, notifikaatioita lähetetään julkaistuista uutisista, ei kuitenkaan kaikista. Uutisesta lähetettyä ilmoitusta klikkaamalla käyttäjälle avautuu suoraan kyseinen juttu.

Päivitetty sovellus on ladattavissa Androidin ja Applen sovelluskaupoissa. Joutsan Seutu-sovellus on yhteensopiva Android 7.0 ja uudemmilla laitteilla. Applen puolella vaaditaan vähintään versio 11.00.

Päivityksen myötä kirjautumisessa on havaittu joillakin ongelmia. Suosituksena on kirjautua sovelluksesta ulos ja kokeilla kirjautumista uudestaan hetken päästä. Ongelmatilanteissa kannattaa olla yhteydessä lehden konttoriin puhelimitse tai sähköpostilla.

Jonna Keihäsniemi

