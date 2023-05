Sana sunnuntaiksi: Missä olet?

Jokaisella meistä on muistoja lapsuuden kesistä. Oli ilo viettää kesää mummolassa serkkujen kanssa. Leikkeihin ja puuhasteluun kuului maitokärryt, joilla kuljetettiin tavaroita ja tyhjiä maitotonkia.

Kerran kävi niin, että leikki meni liian rajuksi. Vauhtia oli, ja serkku kyydissäolijana varoitti: ”ei saa mennä niin kovaa”. Varoitus ei mennyt perille, kunnes serkun kantapää jäi pinnojen väliin. Voi sitä huutoa ja itkua. Silloin minua vietiin. Pakomatka alkoi ja ajattelin: ”Enää ei ole paluuta mummolaan”. Itku vaimeni ja huudot pihalla ja tiellä loppuivat. Metsässä olo tuntui pelottavalta ja sain rohkeuden palata nöyränä ja arkana. Kohtasin serkun pihalla, pyysin anteeksi ja sain anteeksi, ja niin leikit ja kaveruus jatkui.

On hyvä muistaa, että elämme syntiin langenneessa maailmassa. Meillä on vain aavistus siitä, kuinka hyvä oli ihmisen elää, ennen kuin tuli karkotetuksi synnin tähden paratiisista. Siitä alkoi syntisen ihmisen pakomatka, jonka seurauksena on epäjumalanpalvelus, kärsimys, rikkoutuneet ihmissuhteet, riita, ym. (Gal. 5:19–21).

Jumala etsi ihmistä jo paratiisissa kysellen: ”Missä olet?”. Ja nyt Hän etsii ihmistä rakkaan Poikansa Jeesuksen kautta, jonka Hän on lähettänyt syntiemme sovitukseksi.

Jeesuksen sanoma on yksinkertainen: ”Tehkää parannus ja seuratkaa minua!” Ja jotka tunnustivat syntinsä, saivat kokea armon ja anteeksiantamuksen ja heistä tuli Jeesuksen opetuslapsia ja seuraajia. Jeesus kutsuu ja sinä vastaat!

Olkoon kesä uusi alku Sinun elämässäsi!

Jouni Sinkkonen