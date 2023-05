Astumme kesään

Ensimmäinen Joutsan Seudun ”mökkiläisnumero” ilmestyi jo vuonna 1982 R. Niemisen toimiessa paikallislehtemme päätoimittajana. Tämän jälkeen tämä kesäteemainen erikoisjulkaisu on kilahtanut joka vuosi toukokuussa vakiotilaajien ja kohdennettuna lisäjakeluna myös seutumme mökkiläisten eli vapaa-ajan asukkaiden postilaatikkoon.

”Pyyteellinen pyrkimyksemme on, että jokainen seutukunnallamme – jopa lyhyenkin ajan – asuva käyttäisi seutukuntamme tarjontaa hyväksemme. Ja ennen kuin sitä voidaan käyttää, on tiedettävä, mistä sitä on saatavana”, kynäili Rami tuolloin nelisenkymmentä vuotta sitten ”Periaatteessa – ja käytännössä” -palstallaan.

Sama periaate on pätevä ja relevantti edelleen. JS-mökkiläisnumerossa on normaalia laajempi kattaus etupäässä paikallisten yritysten, yrittäjien ja yhteisöjen mainoksia ja ilmoituksia. Lisäksi tähän lehteen on kerätty laajalti Joutsan ja Luhangan alueen kesä-elokuun tapahtumatietoja. Voimme suurella ilolla todeta, että jälleen on kosolti kaikenlaista mielenkiintoista täkyä ja herkkua tarjolla. Varmasti löytyy jotain kaikkein vaativampaakin makuun ja mieltymykseen.

Tämän mökkiläisnumeron saavat kotiosoitteeseensa luettavakseen lehtemme noin 3.700 vakituisen tilaajan ohella yli 1.700 seudullamme vapaa-ajan asunnon tai kohteen omistavaa. Tällä kertaa välistä löytyy myös Taidelaitos Haihatuksen johdolla ensimmäistä kertaa järjestettävien Joutsan Joutopäivien liitelehti. Joutopäiviä vietetään vahvasti perinteet edellä yksi viikonloppu ja heti sen perään tulee vielä kokonainen Joutoviikko!

Iloksemme ja riemuksemme voimme todeta senkin, että olemme saaneet tämänkertaiseen mökkiläisnumeroomme erinomaisen piristäviä, mieltä taatusti virkistäviä kirjoituksia, kuten mm. armoitetun joutsalaisen muusikko-lauluntekijän Martti Servon ja kuluvan vuoden aikana jo tutuksi tulleen ”Alakulma-viisikkomme” pakinointia. Nuorisolle olemme halunneet antaa reilusti palstatilaa: he ovat päässeet kertomaan kevään Ranskan-matkastaan ja sitä helmikuussa edeltäneestä ranskalaisten visiitistä Joutsassa. Purkutyömaana ja lähinnä enää kivi-hiekkakasana näyttäytyvä Joutsan Liikekeskus pääsee näkyvästi esille muisteloiden kautta. Sahtia ei ole luonnollisestikaan unohdettu. Tukkilaisromantiikkaa hehkutetaan ja on paljon muutakin. Kiitokset ja kukkaset kaikille ”mökkiläisen” tekemisessä eri tavoin mukana olleille.

Mutta juuri nyt astumme kesään. Mikä voisi olla parempaa? Tämä on kerrassaan hieno vaihe vuodesta. Nauttikaamme kukin mahdollisuuksiemme mukaan tulevista kuukausista täysin palkein. Meillä Joutsassa ja Luhangassa on kaikki mitä onnistuneeseen ja aitoon kesänviettoon tarvitaan – jopa paljon enemmän.

Marko Nikkanen