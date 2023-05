Suonteen kalatalousalue on saanut uuden käyttö- ja hoitosuunnitelman – mukana uusia kalastusmääräyksiä

Suonteen kalatalousalueelle on tullut uusia kalastusmääräyksiä, kun kalatalousalueen uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2022–2031 vahvistettiin ely-keskuksessa viime vuonna. Samalla ely-keskus asetti suunnitelmassa esitetyt kalastuksensäätelytoimenpiteet voimaan. Elyn päätöksellä istutetun (rasvaevä leikattu) järvitaimenen alamitta on 55 senttiä, kuhan 45 senttiä ja harjuksen 37 senttiä. Järvilohen alamitta on lakisääteinen 60 senttiä ja luontainen järvitaimen (ehjä rasvaevä) on kokonaan rauhoitettu.

Keski-Suomen kalatalouskeskuksen laatimassa suunnitelmassa on määrätty joitakin rajoituksia. Pohjois-Suonteen Sapo- ja Kotkatselille on määrätty talviaikaiset (1.11.–1.4.) kalastuskieltoalueet kuhakannan suojaamiseksi.

Koko Suonteella, Viherissä, Puttolanselällä ja Angesselällä on 31–54 mm solmuvälin verkot kielletty 1.10.–30.4. ja pinta- ja välivesipyynnissä on ympäri vuoden kielletty solmuväliltään 21–79 mm verkkojen käyttö. Lisäksi ajallisia rajoituksia on asetettu muun muassa Joutsansalmeen, Myllykosken ja Viherinkosken alueille.

Rajoituksilla suojataan eri kalalajien lisääntymistä ja liikkumista.

– Rajoitukset on esitetty kokonaisuudessaan kalatalousalueen verkkosivulla www.suonteenkalatalousalue.fi sekä www.kalastusrajoitus.fi. Hallinnon kalastusrajoitus.fi-palvelussa näkyvissä on vain tarkasteluhetkellä voimassa olevat rajoitukset, joten kalastajien on syytä tarkastaa mahdolliset rajoitukset useaan otteeseen kalastuskauden aikana, vinkkaa toiminnanjohtaja Timo Meronen.

Kalastuksenvalvontaa tullaan suorittamaan koko alueella avovesikauden aikana. Lisää tietoa kalatalousalueesta ja kalastusluvista saa nettisivuilta osoitteista www.suonteenkalatalousalue.fi ja www.ostaluvat.fi.

Jos kalastamaan aikovaa askarruttaa, missä kohdassa vesialueita on minkälaisia rajoituksia, niin Suonteen kalatalousalueen nettisivuilla kohdassa Käyttö ja hoitosuunnittelu, löytyvät kaikki rajoitusalueet kätevässä karttamuodossa. Tässä yksi esimerkki Suontee-Viherinkoski -alueen rajoituksista.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman on laatinut kalastusbiologi Matti Havumäki. Suunnitelma on uuden kalastuslain mukainen ensimmäinen käyttöä ja hoitoa ohjaava asiakirja. Suunnitelma palvelee niin luontaisia kalakantoja kuin vesillä liikkujia ja vesien omistajia. Havumäki korostaa kalastuslain ohjaavaa merkitystä käyttö- ja hoitosuunnitelmia laadittaessa.

Suonteella harjoitetaan aktiivisesti kotitarvepyyntiä ja vapaa-ajankalastusta. Vuoden 2014 kalastustiedustelun perusteella pyydyskalastuslupia lunastaneita oli arviolta yli 500 henkilöä. Uistelulupia (yhteisaluelupa) on Suonteelle lunastettu viime vuosina 50–100 kpl vuosittain.

Suonteella on laaja kalatalousalueen myymä yhteislupa-alue, joka kattaa koko Suonteen järven, Viherin, Iso-Säynätjärven ja Angesselän itäpäädyn ja Puttolanselän länsipäädyn. Heittokalastuksen ja uistelun hauki- ja ahvensaaliit ovat Pohjois-Suonteella ja Etelä-Suonteella hyviä. Kuha ei uistelusaaliissa näyttäisi olevan yhtä yleinen kuin hauki tai ahven. Kuhaa saadaan Pohjois-Suonteelta huomattavasti enemmän kuin eteläosista.

Suonteeseen on istutettu viimevuosina taimenia ja järvilohia noin 1.000–3.000 kpl vuosittain. Taimen näyttäisi olevan saaliissa yleisempi. Taimenia saatiin kesäaikana huomattavasti enemmän kuin talviverkoilla.

Suonteen kalatalousalue on mukana Elinvoimainen järvilohi -hankkeessa yhdessä Puulan ja Päijänteen kalatalousalueiden kanssa. Hankkeessa on sitouduttu istuttamaan järvilohia muun muassa Suonteeseen. Hankkeen tavoitteena on parantaa uhanalaisen järvilohen perimää risteyttämällä järvilohta muihin järvilohikantoihin.

Ravustusta koko vesistössä on vähän, vaikka Etelä-Suonteella on suhteellisen runsas täplärapukanta.

Suonteen kalatalousalue on perustettu vuonna 2019 kalastuslainmuutoksella Suonteen kalastusalueen työtä jatkamaan. Suonteen kalatalousalueen merkittävimmät järvialtaat ovat Suontee, Viheri ja Angesselkä.

Kalatalousalueen toimintaa ohjaavat yleiskokous ja hallitus. Yleiskokouksessa äänivaltaa käyttävät alueen osakaskunnat, yli 50 hehtaarin yksityisvedet sekä kalastuslaissa mainitut järjestöt.

Suonteen kalatalousalue käsittää noin 19.000 hehtaaria vesialueita Joutsan, Hirvensalmen ja Pertunmaan kunnissa.

