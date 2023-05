Perinnepiknikki Talomuseolla

Ruisleipä, leikkiperinne, kyläboheemit, sahti – siinä muutamia aiheita, joita Joutsan kunnankirjaston Perinnepiknikeillä on vuosien varrella pohdittu. Aiheesta on alustus, jonka jälkeen kuullaan yleisön muisteluksia ja kertomuksia.

Joutsassa on keskusteleva yleisö ja tilaisuudet ovat olleet mahdottoman mielenkiintoisia. Parhaiten on mieleen jäänyt erään osallistujan muisto siitä, miten äiti leipoi armeijalle ruisleipää, jonka piti olla tietynmuotoista ja -kokoista sopiakseen kuljetuslaatikoihin. Uunissa leipä vähän venytteli kylkiään, ja pikkupoika sai odotettua herkkua, kun äiti leikkasi kuprut pois.

Piknikki ei aina ole ollut piknikki, vaan toiminta aloitettiin kesällä 2010 Kulttuurikävelyllä. Tuolloin tutustuttiin kahden oppaan johdolla Jousitiehen kirkolta oluttehtaan raunioille – matkaa oli noin 500 metriä, aikaa kului kaksi tuntia! Kävelyitä järjestettiin vielä parina vuonna, sitten oli yksi Kulttuuripyöräily ja sen jälkeen aloitettiin Piknikit.

Alusta asti näitä tapahtumia on luotsannut Elina Pylsy-Komppa, joutsalaislähtöinen tutkija. Elina on koulutukseltaan folkloristi ja työskentelee Kymenlaakson museon kuva- ja asiakirjakokoelmasta vastaavana tutkijana Merikeskus Vellamossa Kotkassa. Vaikka tie on vienyt Keski-Suomesta rannikolle, sykkii kotiseuturakkaus rinnassa ja Perinnepiknikkien lisäksi Elina on kirjoittanut Joutsan Seutuun kulttuurihistoriaan liittyviä artikkeleja sekä harrastaa hitaasti siivu kerrallaan sukututkimusta. Perinnepiknikiltäkin Elina odottaa tänäkin vuonna leppoisaa kesätunnelmaa ja mukavia keskusteluja.

Oluttehtaan raunioilla ruokaperinteestä kertomassa Sinikka Hytönen, kuvassa keskellä.