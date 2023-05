Muistoissa Joutsan Liikekeskus osa 1 – Kun metsuri baariin torakoita toi

Joutsan Seudun viihdetoimitus sai takavuosina käsiinsä 15. helmikuuta 1974 päivätyn Apu-lehden numeron seitsemän, joka kertoo seikkaperäisesti Joutsan ravintolaelämää loppuvuodesta 1973 koetelleesta torakkasodasta. Keskiössä oli tuolloin uutuuttaan hohtanut Joutsan Liikekeskus.

Tuossa lehdessä on peräti nelisivuinen artikkeli otsakkeella ”Joutsan kostaja: Torakka on aseeni”, jonka pääosissa on jo edesmennyt, tuolloin 32-vuotias metsuri Raimo Laaksonen. Kyse on Apu-lehden sarjasta maailman hullunkurisimmat jutut, jossa oli siis tällä kertaa päädytty Joutsaan ja Liikekeskukseen.

Tapahtumaketju oli lähtenyt liikkeelle edellä mainitun metsurin kiivastumisesta tuolloin liikekeskuksessa toimineessa Jousi-Baarissa. Laaksoselle oli kieltäydytty anniskelemasta keskiolutta. Ilmeisesti tapaus ei ollut ensimmäinen laatuaan.

Tästä kimpaantuneena Laaksonen oli myöhemmin toimittanut mieskonmäkisestä kortteeripaikastaan Jousi-Baariin tulitikkuaskissa neljä tai viisi torakkaa. Mahdollisesti torakat olivat ehtineet lisääntyäkin Liikekeskuksessa. Joka tapauksessa koko Liikekeskus joutui kalliin myrkytysoperaation kohteeksi.

Yleensä vahingontekijät kieltävät tekonsa, mutta Laaksonen tunnusti sen reilusti – lehdessäkin. Tapausta oli tutkinut tehokkaaksi poliisimieheksi tunnettu ylikonstaapeli Aaro Ahonen.

– Humalaisen pöljäystä se vain oli. Ei ne muut tarjoilijat, mutta se yksi akka oli aina känäämässä. Välistä ei antanut selvistä päin, välistä taas jos oli vähänkään ottanut. Kun humalassa oltiin, niin pälähti päähän, selvitti Laaksonen Apu-lehdelle tekoaan.

Vaikka Laaksonen teon tunnusti, niin koko torakkaongelma ei välttämättä ollut hänen aiheuttamansa. Tarkemmin ottaen kyse oli russakka-nimisestä torakkalajista. Tuohon aikaan torakkaongelma oli varsin laaja. Perin mahdollista – ellei jopa todennäköistä – on, että russakoita oli päätynyt Liikekeskukseen myös muita reittejä Laaksosen tempauksen lisäksi. Onpa toimitukselle väitetty, että russakoita olisi tavattu sittemminkin – tiedä sitten.

Mainittakoon vielä, että Apu-lehdessä Joutsan torakoiden arveltiin olleen niin sanottua pitkäkaulaisempaa mallia. Tämä siksi, koska paikalliset lyhytkaulaiset olisivat kuolleet sukupuuttoon kuroteltuaan liian syvälle sahtitynnyrien laidoilta.

– Oikein jauhoissa lihotettuja nämä kuuluvat olleen, kehuttiin artikkelissa.

Sahtipitäjälle se on mainetta tämäkin.

Jukka Huikko

Kuva: Apu-lehti

