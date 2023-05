Martti Servo pakinoi: Pitkä pysähdys

Työtehtäviensä vuoksi Martilla on suuri etuoikeus. Hän saa altistua jopa satoja kertoja vuodessa kuntien tervehdysteksteille. Nämä taajamien läheisyyteen pystytetyt tervehdyskyltit ovat oiva tapa kertoa jotain olennaista lähestyvän keskuksen ominaispiirteistä. Joskus tekstit edustavat suoraa kerrontaa, joskus ne ovat mystisempiä, osalle kulkijoista täysin käsittämättömiä. Varmaa kuitenkin on, että ne menevät matkalaiselta ohi. Tai matkalainen niitten ohi. Tämä on näkökulmakysymys.

Ennen kuin pääsen varsinaiseen asiaan, muistelen muutamia mieleen nousevia tervehdyksiä. Esimerkiksi tämä: “Kerava – ei pellempi kaupunki”. Kun kulkija viimein muistaa keravalaisen Sariolan mahtavan tivolisuvun, tämä tervehdys antaa ja palkitsee joka kerta. “Joroinen – Savon Pariisi”. Tähän lienee selitys paikallaan, mikäli sivistyksen ulkokultaus on kulkijalta päässyt rapisemaan. Ranska oli satoja vuosia sitten kotikielenä lukuisissa mahtavissa kartanoissa Joroisten alueella.

LVIALA PM Autohuolto Oy

Siitä Pariisi. Päivänselvä asia.

Suoraa kerrontaa edustaa sitten esimerkiksi tämä: “Lohja – asiat kohdallaan”. Kyllähän se niin on. Niin ovat asiat Lohjalla. Sen sijaan tämä on ongelmallinen: “Lieto – täällä on kaikki”. Martti tuntee ainakin yhden Pekan, joka ei siellä ole. Toki hän tätä kirjoitettaessa on jo voinut sinne mennä.

Sitten itse asiaan. Joutsan tervehdyshän kuului joskus takavuosina näin: “Joutsa – portti Keski-Suomeen”. Tämän saattoi jokainen kulkija kokemusasiantuntijana empiirisesti todeta. Portinkaltaisten kallioleikkausten jälkeen etelästä tulijan olo keveni, ajatukset rauhoittuivat ja usko tulevaan kiristyi äärimmilleen. Kulkija oli viimein saapunut Keski-Suomeen.

Heti oikealla näkyi veden äärellä huoltamoravintola Huttula (kuten tänä päivänäkin näkyy). Sen tunnuslause muistaakseni oli “Joutsassa tavataan ja tankataan”. Tämä antoi lupauksen mukavista polttoainetäydennyksistä sekä varhaiskasvatuksen korkeasta tasosta seutukunnalla. Tavaaminen on tuttua ja helppoa Joutsan koululaisille. Toki tavaamista joutuu jokainen tenava hiukan tankkaamaan.

Nykyinen Joutsan tervehdysteksti kuuluu näin: “Pysähdy joutsaisasti”. Martti ei varmasti ole ainut matkalainen, joka on viettänyt unettomia öitä tämän tervehdyksen äärellä makuupussissa. Uskon kuitenkin keksineeni asiaan selityksen. Selitys löytyy muinaishistoriasta ja paikallisesta kansanluonteesta.

Joutsahan sijaitsee Hämeen ja Savon heimojen ikiaikaisella taistelulinjalla. Nämä taistelut olivat monille raskaita kokemuksia, mutta toisaalta antoivat mahdollisuuden järkevään kulttuuriseen omimiseen. Stereotypioiden mukaan hämäläiset ovat hitaita ja savolaiset kieroja.

Sana “joutsaisa” kuulostaa jotenkin samalta kuin joutuisa. Eli pyydetäänkö tässä kulkijaa pysähtymään vain pikaisesti ja päälle nopeat heiheit? Ei. Tässä tulee mukaan savolainen kierous. Kulkijaa houkutellaan käänteisellä tavalla jäämään pitkäksi aikaa. Pysähdy joutsaisasti. Eli ole nyt siinä vaikka 24h/7, viikko jouten, vuosi tai vaikka sata vuotta. Tällainen oleskelu edustaa sitten sitä hidasta hämäläistä puolta.

Joutsaisa, pitkäkestoinen pysähtyminen lienee ainakin kuntapäättäjien toiveissa. Ja sille taas löytyy lukuisia hyviä syitä, joita en nyt käy tässä luettelemaan. Toivotan kaikille Joutsan Seudun lukijoille pitkiä kesäisiä pysähdyksiä Joutsassa!

Martti Servo

artisti