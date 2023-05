Risu- ja haravointijätteiden maksuton toimitus onnistuu Joutsassa nyt myös kesällä!

Joutsan kunta on vihdoin päättänyt pitää tiettyinä aikoina vapaasti avoinna risu- ja haravointijätteiden Joutsan Mämmiläntien vastaanottopisteensä myös kesällä. Haketettavien risujen ja oksien sekä kompostoituvien puutarhajätteiden maksuton toimitus on kesä-lokakuussa mahdollista kahtena päivänä viikossa, perjantaisin ja lauantaisin.

Viime vuosina Joutsan kunta on sallinut risu- ja haravointijätteen vapaan ja maksuttoman toimittamisen vastaanottopisteisiinsä (toinen näistä Leivonmäellä) muutaman viikon ajan keväällä kuin myös syksyllä. Kunnalle on annettu toistuvaisluonteisesti kummeksuvaa palautetta tästä käytänteestä. Viestinä on tavanomaisesti ollut, että nämä maksuttomat toimitusajat kahdesti vuodessa ovat liian lyhytkestoiset.

Samalla yleistä ihmetystä on herättänyt se, miksi risu- ja haravointijätteiden maksuton toimitus ei ole ollut mahdollista kesän aikana, vaikka myös silloin näitä nimenomaisia jätteitä kiinteistöillä syntyy ja kertyy kun pihoja ja puutarhoja hoidetaan ja siistinä pidetään. Monet ovatkin tehneet ei-toivotun ratkaisun ja kärränneet risujaan ja viherjätteitään luvatta metsiin ja jopa puistoalueille, koska eivät ole halunneet niitä omalla tontillaan pitkään säilytellä. Maksua vastaan toimitus kunnan pisteisiin on kyllä onnistunut keväästä syksyyn.

Tutuksi käyneet kevään ja syksyn ”risuviikot” saavat jatkoa vastaisuudessakin. Marraskuun 2023 risu- ja haravointijätteen vastaanotosta kunta tiedottaa myöhemmin erikseen. Perjantaina 2.6. alkava ”kesävastaanotto” koskee ainoastaan Joutsan jätevedenpuhdistamon alueella olevaa vastaanottopistettä.

YLÄKUVA: Joutsan kunnan ylläpitämän risujen, oksien ja kompostoituvan puutarhajätteen Mämmiläntien vastaanottopisteen aukiolo maksuttoman toimituksen osalta laajenee nyt myös kesäaikaan. Tätä onkin kovasti odotettu ja toivottu. Muunlaista jätettä ko. alueelle ei saa missään nimessä viedä, mikä on ongelmien ja mahdollisten sanktioiden välttämiseksi kaikkien syytä tarkoin muistaa.