Sana sunnuntaiksi: Lähdön tunnelmissa

Kirjoitan tätä hartauskirjoitusta viimeisenä työtehtävänäni. Kun lehti ilmestyy, olen ollut jo lomalla jonkin aikaa, ja pian siirtymässä kanttorin virkaan Mikkelin tuomikirkkoseurakuntaan. Toistaiseksi työhuone on täynnä nuotteja, eväsrasioita, laulukirjoja, pieleen menneitä konserttimainosjulisteita sekä muistilappuja, joihin olen kirjoittanut virsisuunnitelmia jumalanpalveluksiin.

Koska en ole kovin hyvä järjestyksen ihminen, työpöydällä näkyvät kanttorin työni jäljet: suunnitelmapapereissa on monia yliviivauksia ja mustavalkoisia lapsikuoron konserttimainoksia on iso pino, kun aina uudestaan yritin onnistua tulostamaan niitä värillisinä. Täällä on esillä kaikki ideat, yritykset, ja nuottien muodossa jollain lailla toteutuksetkin. Aika Joutsassa on ehdottomasti ollut elämässäni rikasta aikaa.

Toimistolta on helppo siivota sotkut pois, kerätä omat tavarat reppuun, pieleen menneet tulosteet ja post it -laput roskikseen, pinota laulukirjat nuottihyllyyn. Mutta muistoja ei voi siivota, enkä niin haluakaan tehdä. Joutsan seurakunnan alueella, Joutsassa, Leivonmäellä ja Luhangassa, asuu monia ihmisiä, jotka ovat jättäneet jäljen sydämeen. Nuo jäljet eivät kulu eivätkä katoa, vaan ne jäävät kulkemaan mukana tuoden muistoja pintaan. Tällöin varmasti hymyilen.

Kuten muistot, myös musiikki elää ja jatkuu, kannattelee ja hoitaa. Tätä musiikin ihmeellistä voimaa olen saanut olla seurakuntalaisten kanssa jakamassa, ja olen siitä teille kaikille kiitollinen. Viime sunnuntaina jumalanpalveluksen aiheena oli Pyhän Hengen odotus, ja musiikki onkin yksi Jumalan suurista lahjoista, joita hän Henkensä kautta meille tarjoaa. Käytetään tätä lahjaa runsaasti ja annetaan Jumalan hoitaa meitä senkin kautta.

Kiitos yhteisestä matkasta ja siunausta elämäänne!

Toivottelee

Kristiina Ukkonen