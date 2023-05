Litku Klemetti avaa keikkakesänsä Tammisuojassa

Tammijärven nuorisoseurantalo Tammisuojassa nähdään ja kuullaan kesäkuun ensimmäisenä lauantaina jotain talon viime vuosiin nähden poikkeuksellista, kun indiemusiikin saralla valtakunnallisesti tunnettu Litku Klemetti avaa siellä keikkakesänsä.

Litku Klemetti on luhankalaisen muusikko ja laulaja-lauluntekijä Sanna Klemetin alter ego ja samanniminen bändi, joka valitsi Tammisuojan keikkapaikakseen, koska Sanna Klemetti on vanhojen talojen ystävä ja ihastui Tammisuojaan käydessään siellä ensimmäistä kertaa viime keväänä. Talo viehätti häntä niin paljon, että osa bändin viime kesänä julkaisemasta En elä -kappaleen musiikkivideostakin kuvattiin siellä.

LVIALA PM Autohuolto Oy

– Tykkään vanhoista taloista ja tykkään vanhoista tällaisista kulttuuritaloista. Se on minun mielestäni viehättävää, että joka paikassa on vanha seurantalo tai joku tällainen. Vanhat hirsitalot henkivät historiaa ja tarinoita ja ovat kutkuttavia paikkoja. Olen pitkään halunnut esiintyä vanhoissa seurantaloissa, kertoo Klemetti.

Hänestä on kiva, että Tammisuojan tyyppisissä paikoissa järjestetään muitakin kuin niiden tavanomaisia tapahtumia ja hän toivoo taloihin enemmän kaikenlaisia tapahtumia. Monenlaista niissä toki onkin, mutta skaala voisi olla laajempi.

– Vielä enemmän vähän sen boksin ulkopuolelta, kannustaa Klemetti.

Hän itsekin aikoo tehdä bändinsä kanssa asian eteen osansa, sillä heillä on suunnitteilla laaja seurantalokiertue kesälle 2024. Bändin aikomuksena on esiintyä tuolloin syrjäseutujen vanhoilla seurantaloilla, joissa ovat kiertäneet oman aikansa tähdet kuten Olavi Virta.

Litku Klemetti on tehnyt tänä vuonna parikymmentä keikkaa, ja kesälle keikkoja on luvassa viitisentoista lisää. Tammisuojan, jossa on kokoonnuttu lähivuosina muun muassa myyjäisten ja hirvipeijaisten merkeissä, voisi kuvitella poikkeavan bändin tavanomaisista esiintymispaikoista, mutta Sanna Klemetin mukaan bändi on esiintynyt hyvin monenlaisissa paikoissa.

– Varsinkin alkuaikoina, kun se oli sellaista tavallaan tee-se-itse-kulttuuria ja semmoista, jossa kaikki keikat järkättiin itse ilman mitään keikkamyyjiä ja tämmöisiä, niin oli kaikenlaisia festivaaleja ja muita tapahtumia kaikenlaisissa vanhoissa taloissa ja paikoissa. Mutta ei me itse asiassa olla varmaan soitettu seurantalolla aiemmin.

Klemetti sanoo pitäneensä viime vuosina vähän tylsänäkin sitä, että monet keikat ovat olleet isoissa kaupungeissa ja klubeilla.

Tammisuojan keikalle mahtuu 200 kuulijaa. Lippuja on myyty Klemetin mukaan runsaasti ennakkoon, mutta jos niitä on keikkapäivänä jäljellä, voi niitä ostaa vielä ovelta. Tapahtuma tulee olemaan ikärajaton. Klemetistä on mukavaa, että se on mahdollista.

– Kaikki vaan messiin. Vähän semmoinen kyläjuhlan tuntu tavallaan, hän toivoo.

Tarja Kuikka

Lue myös:

JS 30.10.2022: Litku Klemetiltä ilmestyi uusi levy – Luhanka ja paikalliset teatteriharrastajat mukana En elä -musiikkivideolla